Врач-диетолог Королёва рассказала о вреде некоторых напитков для костей

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Врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о вреде некоторых напитков для костей.
Врач-диетолог Королёва рассказала о вреде некоторых напитков для костей
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с сайтом «Москва 24» она рассказала, что содержащиеся в молоке кислые компоненты могу негативно сказываться на здоровье человеческих костей.

«Молоко имеет кислое основание в составе. Если его не поддерживать щёлочными компонентами, а именно овощами, содержащими большое количество волокон, кальций из организма будет вымываться, приводя к остеопорозу», — предупредила врач.

Кроме того, разрушать кости может и кофе.

«Он [кофе] нарушает процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ», — объяснила Королёва.

Более того, не стоит злоупотреблять газированными напитками, особенно сладкими, потому что чрезмерное их употребление, по словам эксперта, может привести к остеопорозу и сказаться на состоянии костной массы в целом.

Ранее в беседе с Nation News диетолог Поляков посоветовал отказаться навсегда от сладких напитков. 

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