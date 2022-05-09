Офтальмолог Коваль заявила о жалобах пациентов на тёмные пятна перед глазами после COVID-19
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Её слова приводит URA.RU.
«Увеит — генерализованное воспаление увеального тракта — является наиболее грозным состоянием», — сообщила Коваль.
Риски наиболее высоки у пациентов с дефектом иммунной системы.
Симптомы увеита: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение.
«Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также на тёмные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты. В лечении увеита используются разные схемы терапевтического лечения, такие как капли, инъекции, но нередко встречаются случаи, когда единственным шансом на спасение глаза является хирургическое лечение», — добавила офтальмолог.
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