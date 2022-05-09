Гастроэнтеролог Арзуманян назвала полезные продукты для перекуса

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян назвала полезные продукты для перекуса.

«Исходя из того, что полезно для нашего здоровья, лучший вариант перекуса — тот, который будет содержать, допустим, цельнозерновую крупу, фрукты, овощи, орехи, бобовые, ягоды», — заявила она в интервью радио Sputnik.

Арзуманян также рекомендовала употреблять кефир с хлебом с добавлением цельнозерновой муки.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.

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