Гастроэнтеролог Арзуманян назвала полезные продукты для перекуса

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян назвала полезные продукты для перекуса.

«Исходя из того, что полезно для нашего здоровья, лучший вариант перекуса — тот, который будет содержать, допустим, цельнозерновую крупу, фрукты, овощи, орехи, бобовые, ягоды», — заявила она в интервью радио Sputnik.

Арзуманян также рекомендовала употреблять кефир с хлебом с добавлением цельнозерновой муки.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.