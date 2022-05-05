Легенды Петровки, 38: экскурсия RT по музею МУРа в день основания Московской сыскной полиции

5 мая — особая дата для Московского уголовного розыска. В 1881 году в этот день по указу императора Александра III была создана Московская сыскная полиция. С неё началась история МУРа, которую бережно сохраняет Музей московского уголовного розыска на Петровке, 38. Случайных посетителей здесь не так много, он служит в основном учебным целям. Специальный корреспондент RT Борис Клин побывал в застенках музея.

У музея МУРа почти вековая история — он был создан в 1925 году. Справа от входа в зал стоят письменный стол и стул — это реконструкция рабочего места «агента уголовного розыска». Именно так тогда назывались сотрудники ведомства, позже их переименовали в оперуполномоченных. Рядом со столом сейф французского производства, изготовленный в 1905 году, он достался МУРу от царской сыскной полиции.

Напротив стола «агента» небольшая экспозиция, посвящённая предшественникам советских сыщиков, — пальто, шляпа-котелок начала ХХ века и фотография руководителя Московской сыскной полиции Аркадия Кошко. Он заступил на этот пост в 1908 году и прославился внедрением картотеки преступников.

Тут же фото служебно-разыскной собаки по кличке Треф. Про Кошко и Трефа рассказывают в музее такую историю. Однажды начальник сыска обнаружил в коридоре своего ведомства старушку, которая бродила по коридорам. Она объяснила, что слышала про собаку, которая сама определяет преступников. Если раз гавкнет — вор, если два — убийца. «А если три — дурак», — пошутил начальник сыскной полиции.

Орудия взлома из музея МУРа

RT

Собаку старушке привели. Та тут же протянула зверю котлету, но Треф угощение из чужих рук не принял. И трижды гавкнул. «Эх, действительно я дура! — воскликнула старушка. — Тебя же тут наверняка апельсинами кормят, а я котлет принесла».

Эволюция медвежатников

Продвигаемся дальше — к стенду с воровским инструментом. Тут в изобилии представлены «фомки», отмычки и прочие орудия взлома. В витрине стоит зонтик на верёвочке. Воры, объясняет сотрудник музея, использовали его так: пробив небольшое отверстие в полу с помощью долота, злоумышленник спускал на верёвке зонт, а затем продолжал расширять отверстие под нужный ему размер, а мусор сыпался в зонт.

Орудий преступлений тут действительно собрано немало, ведь ключевая задача музея учебно-методическая. Макеты, воспроизводящие в миниатюре места преступлений, повторяют облик помещения, мебель, есть даже «труп» с телесными повреждениями. На других макетах демонстрируются методы взлома сейфов с различными приспособлениями, которые использовали медвежатники.

Один из стендов посвящён разоблачению фальшивомонетчиков братьев Алексея и Николая Лопуховых. В их арсенале были фотоаппарат, а также клише для фальшивых червонцев образца 1937 года и липовых паспортов. Разоблачили преступников незадолго до начала Великой Отечественной войны — 30 мая 1941 года.

Техника фальшивомонетчиков братьев Лопуховых

RT

В кассе пересчёта Московской конторы Госбанка в сумках торгующих организаций при выборочной проверке обнаружили фальшивые банковские билеты достоинством 10 червонцев выпуска 1937 года. На следующий день Алексея Лопухова задержали в одном из магазинов Москвы при попытке сбагрить фальшивую купюру.

В квартире Алексея был задержан его брат Николай и найден целый чемодан фальшивых купюр. А при обыске по месту жительства Николая обнаружили оборудование для изготовления фальшивых купюр и паспортов. На допросах Николай рассказал, как создал технику изготовления клише и водяных знаков. Лопуховых приговорили к высшей мере, а всё их оборудование теперь стоит в витрине вместе с образцами «продукции».

Нашлось место в музее на Петровке и современным кибермедвежатникам. В частности, представлена техника, которую современные воры устанавливают в банкоматах, считывают с их помощью ПИН-коды карт, а затем опустошают счета своих жертв.

Убийцы и жертвы

Есть в музее и экспонаты не для слабонервных. Это фотографии с мест преступлений различных банд. Много их было в 20-х годах прошлого века. Банда Василия Котова, например, рубила своих жертв топорами: на их счету 116 убитых. Душегубы были пойманы в 1922 году.

Но и позднее в Советском Союзе преступники ради незначительной, по сути, наживы убивали не задумываясь. Это происходило и до Великой Отечественной войны. В декабре 1936 года в Куйбышевской области была убита делегатка VIII Чрезвычайного Всесоюзного съезда Советов учительница Мария Владимировна Пронина. В музее есть её фотография и материалы о расследовании, к которому подключили сотрудников МУРа. Пронину убили просто за чемодан. Политической подоплёки в деле не было.

Два топора в одной из витрин — это вещественные доказательства по делу Владимира Ионесяна, серийного убийцы, представлявшегося сотрудником «Мосгаза».

Фото убийц, педофилов, в том числе и современных, в изобилии представлены в музее МУРа.

Легенды московского сыска

Однажды возглавлявший в 1962—1965 годах МУР Анатолий Волков решил обратиться к знаменитому прорицателю Вольфу Мессингу с просьбой оказать содействие в раскрытии преступлений. В музее рассказывают, что Мессинг, попав в кабинет начальника грозного ведомства, поначалу испугался. Он принялся уверять, что рассказы о его необыкновенных способностях, о том, что он якобы, минуя охрану, приходил к Сталину, — всё это лишь слухи, он всего лишь артист.

Удостоверения "мурки" и топоры Ионесяна

RT

«Вижу, помочь нам вы не хотите. Что ж, давайте пропуск, отмечу», — сказал Волков и, расписавшись в бумаге, попрощался с Мессингом. Но через несколько минут артист вновь постучался в кабинет и сообщил, что на пропуске забыли поставить печать, а без неё с Петровки, 38 не отпускают. «Теперь верю, что вы просто артист», — рассмеялся глава угрозыска.

О МУРе сложено немало легенд, но не все из них правдивы. «Никакой банды «Чёрная кошка» не было, а Жеглов и Шарапов — образы собирательные, прототипов у них не было», — уверяет сотрудник музея.

Но у других литературных и киногероев прототипы были. Например, сыщика Вячеслава Кривенко, работавшего в МУРе с 1957 по 1964 год, в музее называют прототипом полковника Костенко — героя романов Юлиана Семенова и снятых по ним художественных фильмов. В музее есть книга Юлиана Семенова «Петровка, 38» с дарственной надписью писателя, адресованной Кривенко.

В сериале «Рождённая революцией» о советской милиции в нескольких сериях появляется персонаж Нил Колычёв — старый сыщик, служивший в царской полиции, рискующий жизнью, чтобы спасти картотеку преступников, а потом обучающий молодых рабочих сыскному делу. В музее МУРа есть фото Владимира Саушкина, которого считают прототипом Колычёва. Он служил в царской сыскной полиции, а потом в Московском уголовном розыске.

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Про Саушкина рассказывают такую историю. Однажды на мероприятии в Колонном зале Дома Союзов у председателя Реввоенсовета Льва Троцкого украли золотые часы «Брегет». Саушкин опознал нескольких карманников, попросил привести их к нему и максимально доступно объяснил, у кого они взяли часы и насколько расстроен этим владелец. Воры сначала заявили, что они тут «не работают, а культурно отдыхают». Но вскоре к Саушкину подошёл один из его собеседников и сказал, что «товарищ Троцкий в проходе часики обронил, и лучше сыщику их забрать, пока не увёл кто-нибудь». Так «Брегет» вернулся к своему владельцу.

В отличие от многих коллег того времени Саушкин не был репрессирован и умер в своей постели в 1939 году. Не всем муровцам так повезло. В сталинские годы репрессированы были даже работники и с безукоризненным, с точки зрения режима, рабоче-крестьянским происхождением.

Из пяти арестованных в те годы начальников МУРа четверых расстреляли, а один спустя годы вышел из лагеря и потом долго добивался возвращения орденов. Теперь об их заслугах и раскрытых делах рассказывают посетителям музея.