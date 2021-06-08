«Душа так и не вышла на связь»: полицейский доказал незаконность своего увольнения после спиритического сеанса

В Комсомольске-на-Амуре полицейский, уволенный из органов после «спиритического сеанса с целью вызова и проведения беседы с душой умершего свидетеля», смог восстановиться на службе. Как сообщил RT его адвокат Александр Влащенко, в суде удалось доказать, что увольнение оперуполномоченного было незаконным. Согласно материалам суда, правоохранитель докладывал о смерти свидетеля, однако прокуратура настаивала на опросе умершего.

Как выяснил RT, в Хабаровском крае более полугода шёл судебный процесс, в ходе которого выяснялись причины, подтолкнувшие старшего оперуполномоченного группы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Комсомольск-на-Амуре Виктора Р. к попыткам общения с душами умерших.

Согласно материалам суда, полицейский был уволен из правоохранительных органов в августе 2020 года после доклада руководству о неудачном спиритическом сеансе. В ходе него оперуполномоченный пытался допросить душу умершего свидетеля по требованию прокуратуры. Однако душа, по словам сотрудника, на связь так и не вышла.

В надзорном ведомстве посчитали, что тон доклада был неуместным и саркастическим и наносил ущерб репутации правоохранительных органов. Однако Виктор P. и его адвокат Александр Влащенко смогли доказать, что полицейский не нарушал законов и достоин продолжать службу. Весной 2021 года полицейский был восстановлен в должности.

Недопустимый сарказм

Как следует из материалов суда, истории с погружением в загробную жизнь предшествовала банальная жалоба на председателя СНТ АО «АСЗ» Марину Ехлакову. В 2019 году один из дачников заподозрил женщину в финансовых махинациях. Проводить доследственную проверку было поручено старшему оперуполномоченному группы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Комсомольск-на-Амуре Виктору Р.

Полицейский опросил всех причастных к деятельности СНТ и, не найдя признаков преступления в действиях Ехлаковой, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура посчитала, что в отказном материале есть недочёты, и потребовала провести дополнительную проверку, в том числе опросить председателя товарищества Михайло Н.П., который, как выяснилось впоследствии, умер в октябре 2018 года.

«Виктор Р., исполняя неоднократные требования прокуратуры г. Комсомольска-на-Амуре, опросил председателя СНТ АО «АСЗ» Ехлакову, которая пояснила, что председатель сада Михайло Н.П. умер в октябре 2018-го. Р. были составлены справки по данным базы данных ИБД-Регион о том, что Михайло Н.П. умер», — говорится в материалах суда.

Однако прокуратура продолжала настаивать на опросе умершего. В итоге в мае 2020 года полицейский сообщил: «Во исполнение неоднократных требований заместителя прокурора г. Комсомольска-на-Амуре Рябова В.А. об опросе гр. Михайло Н.П. был проведён спиритический сеанс, привлечены эзотерики с целью вызова и проведения беседы с душой умершего Михайло Н.П. Душа так и не вышла на связь. Были предложения о проведении эксгумации тела Михайло Н.П., но специалисты сказали, что тело (притом мёртвое) без души никаких пояснений дать не сможет. На основании изложенного выполнить требование прокурора города об опросе Михайло Н.П. не представилось возможным».

В надзорном ведомстве сочли, что составленная таким образом справка позорит честь мундира. В отношении полицейского провели служебную проверку, в ходе которой был сделан вывод, что Виктор Р. совершил «проступок, наносящий существенный ущерб... авторитету федерального органа исполнительной власти» и приобщил к материалам дела справку, «текст которой изложен с недопустимым для сотрудников органов внутренних дел сарказмом и проявлением явного неуважения к надзорному органу». В августе 2020 года полицейский был уволен из органов.

Увольнение было незаконным

Виктор Р. с таким решением руководства не согласился и опротестовал своё увольнение в суде. В исковом заявлении он также отметил, что «применение нетрадиционных методов в повседневной работе полиции имеет место, а привлечение экстрасенсов для раскрытия преступлений в работе органов внутренних дел — не редкость».

Адвокат полицейского Александр Влащенко, который в прошлом сам работал в правоохранительных органах и даже был награждён в 1993 году указом президента РФ орденом «За личное мужество» за освобождение заложницы, пояснил RT, что составление справки не относится к процессуальным документам, изложенный в ней текст не содержит уничижительной характеристики правоохранительных органов и является констатацией факта невозможности исполнения указания иным способом.

В ходе судебного разбирательства было отмечено, что в законодательстве нет чёткого списка проступков, которые могут привести к увольнению сотрудников МВД.

По словам Влащенко, к нарушениям дисциплины относятся несоблюдение должностного регламента, устава, правил внутреннего распорядка, а также неисполнение обязательств предусмотренных контрактов, приказов и распоряжений.

«Мой подзащитный подобных действий не совершал», — заявил Влащенко.

В конце сентября 2020 года суд первой инстанции признал правоту полицейского и восстановил его на работе. Руководство ведомства попыталось обжаловать это решение. Однако судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда весной 2021 года встала на сторону полицейского.

Сейчас, по словам адвоката, Виктор Р. трудится на своей прежней должности. Устраивал ли на самом деле спиритический сеанс его подзащитный, Влащенко объяснить не захотел. Но при этом отметил, что в начале 2000-х экстрасенсы неофициально привлекались правоохранительными органами для поиска пропавших без вести. «Но на моей памяти это ни разу не помогло», — добавил он.