Крымский литературно-художественный музей-заповедник посетили за год более 150 тысяч гостей

Директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук рассказала о посещаемости объектов комплекса.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Несмотря на все вынужденные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, за 2021 год нас посетили свыше 150 тыс. человек. Это является рекордным показателем для музея», — заявила Ковальчук.

По её словам, суммарная посещаемость за 2016 год составила 56,8 тыс. человек, а далее этот показатель рос из года в год на 10—50%.

Ковальчук добавила, что с 2019 года музей-заповедник занимается активным развитием и онлайн-направления.

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