В Москве отреставрируют музей-квартиру Валентина Плучека

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В Москве отреставрируют мемориальный музей театрального режиссёра Валентина Плучека.
В Москве отреставрируют музей-квартиру Валентина Плучека
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

«Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта мемориального музея «Квартира Валентина Плучека». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — говорится в материале.

Отмечается, что исторический интерьер музея будет сохранён. 

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле писателя Фёдора Достоевского.

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