Музей «Царское Село» получил 90 конфискованных предметов XIX—XX веков
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.
Среди переданных предметов — оружие, печатные издания, предметы декоративно-прикладного искусства.
Особую культурную ценность представляет энциклопедический словарь Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона 1892 года.
«Этот энциклопедический словарь входил в состав Царскосельской императорской библиотеки, но был утрачен во время Великой Отечественной войны. Теперь книги будут выставлены в личных комнатах семьи Николая II в Александровском дворце», — уточнили в ведомстве.
Ранее kp.ru сообщало, что в историческом центре Тулы планируют открыть филиалы ещё трёх федеральных музеев.