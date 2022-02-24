Музей «Царское Село» получил 90 конфискованных предметов XIX—XX веков

Государственный музей-заповедник «Царское Село» получил 90 конфискованных и обращённых судебными решениями в госсобственность предметов XIX—XX веков. Все они признаны культурными ценностями.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

Среди переданных предметов — оружие, печатные издания, предметы декоративно-прикладного искусства.

Особую культурную ценность представляет энциклопедический словарь Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона 1892 года.

«Этот энциклопедический словарь входил в состав Царскосельской императорской библиотеки, но был утрачен во время Великой Отечественной войны. Теперь книги будут выставлены в личных комнатах семьи Николая II в Александровском дворце», — уточнили в ведомстве.

Ранее kp.ru сообщало, что в историческом центре Тулы планируют открыть филиалы ещё трёх федеральных музеев.