«Просто нужны время и господдержка»: когда в России восстановится производство офисной бумаги
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Российская химическая промышленность может наладить производство необходимых для отбеливания бумаги компонентов в короткие сроки. Однако себестоимость отечественных химреагентов может быть достаточно высокой, это связано с небольшими масштабами российского рынка. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты и представители отрасли.
Напомним, цены на бумагу для офисных принтеров начали расти на фоне новых санкций и после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию своей продукции. В первую очередь, речь идёт о хлорате натрия, который используется для отбеливания бумаги.
Это решение финской стороны создало проблемы российской целлюлозно-бумажной промышленности. Впрочем, от разрыва торговых связей пострадала и финская сторона — сейчас в Финляндии также отмечается нехватка бумаги. Как сообщил СМИ исполнительный директор финского Союза медиа Юкка Холмберг, около 20% газет в стране выпускались на бумаге российского производства. Положение усугубляет забастовка работников финского бумажного завода UPM.
В российском Минпромторге считают, что ситуация с поставками офисной бумаги на российский рынок может нормализоваться к апрелю. Об этом говорилось в сообщении ведомства, опубликованном на правительственном портале «Объясняем.рф».
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«Вопрос не одного дня»
RT побеседовал с экспертами и представителями отрасли о том, почему российская химическая промышленность не может удовлетворить потребности бумажных комбинатов, а также о путях преодоления этого кризиса.
Президент Российского союза химиков Виктор Иванов
— Почему в России не производятся химикаты, которые используются для производства бумаги?
— Такие химикаты не выпускаются в России из-за того, что наш внутренний рынок очень мал, а произведённая в небольших количествах продукция имеет высокую себестоимость. Поэтому российским предприятиям было выгодней покупать такие компоненты за рубежом.
Хлорат натрия — далеко не единственный химикат, производство которого мы таким же образом утратили, можно назвать более сотни подобных веществ. Причина всегда одна — собственный рынок маленький, а на Западе наши экспортные поставки никто не ждёт.
— Сложно ли организовать производство такой продукции?
— Само по себе производство хлората натрия несложное, с сырьём тоже нет проблем. Но для запуска такого производства в России нужна заинтересованность со стороны бумажной отрасли. Чтобы выпуск такой продукции был выгоден химическим предприятиям.
Возможно, что химическим и целлюлозным компаниям было бы даже выгодно войти в частную кооперацию и совместно вложить средства в создание опытно-промышленной установки.
Думаю, что производители бумаги вполне могут договориться о сотрудничестве с нашими предприятиями органического синтеза — такими, как волгоградский «Каустик», новочебоксарский «Химпром», а также другими производителями хлора и каустика.
— Сейчас пишут про дефицит хлората натрия, а в какие ещё реагенты нужны целлюлозно-бумажным предприятиям?
— Хлорат натрия используется не только в целлюлозно-бумажной промышленности, он имеет широкое применение как дезинфицирующее средство и т. д. А что касается бумажной отрасли, то она является очень активным потребителем малотоннажной химии — используется далеко не только хлорат натрия, а порядка трёх десятков соединений. В том числе, перекись водорода, которая производится в России, но в ограниченном объёме — её тоже не будет хватать, если начать активно применять её в качестве отбеливателя на бумажном производстве. Так что речь идёт не только о хлорате натрия, а о целом комплексе химикатов, которые нужно импортозамещать.
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Генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги», заместитель председателя Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе ТПП РФ Евгений Тюрин
—Действительно ли рост цен на бумагу для печати вызван прекращением поставок из Финляндии хлората натрия?
— Прекращение поставок хлората натрия из Финляндии сыграло свою роль, хотя одним этим веществом дело не ограничивается. Целлюлозно-бумажное производство нуждается в ряде химикатов — это и перекись водорода, и многие другие вещества. Ведь прежде чем изготовить бумагу, нужно сварить целлюлозу, а в этом процессе задействуется целая гамма реагентов. Многих из этих компонентов сейчас тоже не хватает.
Нужно отметить, что флагманы отрасли — крупные целлюлозно-бумажные комбинаты — находятся в собственности у иностранных компаний — американских, австрийских и т. д. Конечно, они годами привлекали своих производителей химикатов, пока наши химпроизводства постепенно сворачивали этот бизнес и уходили с рынка.
— Могут ли производители бумаги найти альтернативные каналы импорта? Завозить реагенты из Китая, например?
— Да, работа в этом направлении интенсифицировалась, китайские коллеги предлагают поставки не только химикатов, но и готовой офисной бумаги. Её цена будет гораздо ниже, чем стоимость тех остатков продукции, которая сейчас ещё продаётся со складов российских предприятий. Однако и замещение импорта химикатов, и налаживание поставок бумаги — вопрос не одного дня.
— Сложно ли организовать производство необходимых реагентов в России, сколько это может занять времени?
— Думаю, двух месяцев будет вполне достаточно, если говорить о хлорате натрия. Сырьё для производства этого компонента в России есть, в советское время мы сами обеспечивали себя этим веществом. Просто нужны время, финансирование, государственная поддержка для восстановления этих производств.
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«С выпуском картона проблем нет»
Отметим, что некоторые предприятия уже начали работать над замещением химического импорта — о таких планах сообщили в АО «Архангельский ЦБК». Хотя комбинат не производит офисную бумагу, завод всё равно «ищет пути по замещению импортных химикатов для отбелки».
«В ближайшей перспективе комбинат будет выпускать как белёную, так и небелёную целлюлозу. В проработке технических служб Архангельского ЦБК находятся два проекта по организации производства химикатов на производственной площадке комбината: производство хлората натрия и перекиси водорода», — уточнила пресс-служба комбината.
При этом у производителей и покупателей упаковки и другой продукции из переработанной бумаги нет основания для беспокойства. Как объяснил в беседе с RT директор Орловского бумажного комбината Виктор Перелыгин, при вторичной переработке бумаги химреагенты не применяются.
«Наше предприятие не использует химикаты, потому что мы работаем с макулатурой. С выпуском гофрокартона, картона для упаковки сейчас никаких проблем нет. Такая продукция изготавливается из переработанной бумаги, и в этой области ничего не изменилось», — подчеркнул он.
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