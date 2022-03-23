Дефицита не будет: ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу в России

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения цен на офисную бумагу в стране. В связи с большим количеством жалоб от граждан ведомство запросило необходимую информацию у производителей и собирается принимать меры в случае выявления нарушений отдельными продавцами. За последнюю неделю бумага в России подорожала более чем в три раза. Главной причиной такой динамики эксперты называют прекращение поставок импортных химикатов для производства продукции. Впрочем, российские предприятия уже нашли решение проблемы, а в Минпромторге заявляют об отсутствии рисков дефицита товара. Вместе с тем на фоне сложившейся ситуации российские офисные компании стали активнее перестраиваться на электронный документооборот.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается проверить обоснованность роста цен на бумагу в стране. Такое решение ведомство приняло в связи с большим количеством поступающих от граждан жалоб.

«Служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — сообщила ФАС в своём Telegram-канале.

Отметим, что менее чем за неделю офисная бумага в России подорожала в несколько раз. На сегодняшний день стоимость упаковки из 500 листов формата А4 на российских маркетплейсах варьируется от 1,2 тыс. до 2,1 тыс. рублей. При этом ещё в первой половине марта цены находились в диапазоне 310—360 рублей.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, производители продукции столкнулись с трудностями из-за отсутствия импортных химикатов. В частности, с 1 марта финская компания Kemira прекратила поставки химических отбеливателей для бумаги. Это, в свою очередь, отразилось на работе Светогорского целлюлозно-бумажного комбината (ЦКБ) — одного из крупнейших предприятий в отрасли.

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«Последовавшее уменьшение поставок бумаги в торговые сети сразу привело к увеличению цен, что только разогрело спрос в связи с опасениями дальнейшего дефицита. А это уже обернулось известной спиралью нового ценового взлёта», — объяснил RT аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Вместе с тем России не грозит дефицит бумаги, заверили в Министерстве промышленности и торговли. Согласно оценке ведомства, поставки товара в торговые сети должны стабилизироваться в течение недели.

«Производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет», — отметили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве подчеркнули, что даже в условиях возникших сложностей Светогорский ЦБК не прекращал производство. Более того, в настоящий момент предприятие планирует запустить линейку продукции без использования импортных компонентов.

«Практически за неделю (компания. — RT) разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небелёной офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает её экологичной», — добавили в министерстве.

© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский

Таким образом, офисная бумага продолжит поступать в российские торговые сети, но может несколько отличаться по качеству. Таким мнением с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Будет выпускаться бумага не настолько белая, не отбелённая. По мере роста импортозамещения в отрасли и за счёт активного развития направления по производству нужных химикатов привычная нам офисная бумага вернётся в розницу, но это займёт время», — считает специалист.

Бесценные бумаги

Примечательно, что ситуацией с бумагой уже озаботились многие российские компании. Так, сотрудница крупной московской сети частных клиник Евгения М. рассказала RT, что руководство велело работникам по возможности тратить меньше бумаги.

«Нам приходило письмо, сказали экономить (бумагу. — RT), использовать для печати черновики», — поделилась Евгения.

Её знакомая из компании 2Гис тоже говорит об ужесточении правил: сотрудникам пригрозили штрафами за неэкономную печать, а также попросили уменьшать используемый шрифт и печатать на обеих сторонах листа.

Legion-Media

Опасения российских компаний по поводу подорожания офисной бумаги привели к ускоренной цифровизации документооборота в крупном, а также малом и среднем бизнесе. Об этом RT рассказали в компании СКБ «Контур».

«За последнюю неделю наблюдаем рост интереса к подключению сервисов электронного документооборота (ЭДО). В среднем с 14 по 20 марта мы получали ежедневно на 15% заявок больше, чем на предыдущей неделе. На 20% выросло количество обращений в техподдержку с целью подключения системы ЭДО. Объём отправляемых электронных документов через сервисы «Контура» стал больше на 10%», — отметила директор по продвижению и продажам компании Лидия Урывская.

По её словам, сейчас клиенты стремятся перейти на электронный документооборот не столько ради ускорения передачи документов, сколько ради прямой экономии на бумаге, логистике и расходных материалах.

«Кроме того, бизнес выбирает ЭДО, чтобы не зависеть от поставок материальных ресурсов, управление которыми зависит от большого количества внешних факторов. Переход на цифровые процессы помогает компаниям сократить издержки и получить запланированную прибыль», — пояснила Урывская.

Впрочем, санкции и подорожание бумаги стали лишь дополнительным фактором в переходе компаний на электронный документооборот — такая работа ведётся уже несколько лет. По данным специалистов «Контура», до этого большую роль в переходе к более прогрессивной системе документооборота сыграла пандемия.

Так, за 2020 год количество передаваемых электронных документов выросло на 31%, а в 2021 году на ЭДО перешли уже 40% российских фирм. Эта тенденция поощряется властями, и к 2024 году Министерство цифрового развития в рамках федерального проекта намерено увеличить ЭДО между государством и бизнесом до 60%.