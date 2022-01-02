Замена на добровольной основе: что известно об аннулировании бумажных паспортов после получения электронных

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Наталия Сергиевская
МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-центр ведомства. В министерстве пояснили, что гражданин не может одновременно иметь два действительных паспорта. В ведомстве уточнили, что выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе начиная с 14-летнего возраста.
Замена на добровольной основе: что известно об аннулировании бумажных паспортов после получения электронных
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт граждан страны при получении электронного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В министерстве пояснили, что гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта.

«Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу. Выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста, напомнили в МВД.

В мае вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту формата обычной банковской карточки. На нём будут фотография владельца, ФИО и дата рождения. Также карта будет содержать электронный носитель информации, который нужен для хранения персональных и биометрических данных, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации.

«Электронный паспорт будет использоваться на территории России наравне с бумажным, его оформление исключительно добровольное. Но после получения электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным», — отмечал Чернышенко.

  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

В конце декабря вице-премьер сообщил, что пилотный проект по выдаче электронных паспортов планируется запустить в 2023 году в трёх регионах России — Москве, Московской области и Татарстане, при этом использовать такой паспорт можно будет в любой точке России.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что по желанию в память можно будет занести другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.

Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна» также сообщала, что начало выдачи электронных паспортов планируется на 2023 год. Она уточняла, что МВД, Минцифры, а также заинтересованные государственные органы прорабатывают детальные требования к порядку оформления и выдачи таких паспортов.

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«Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается. С юридической точки зрения, паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий «бумажный» паспорт», — уточнила она.

Также в начале декабря министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что проект указа о выдаче россиянам электронных паспортов готов.

«Сняли все разногласия... Всё урегулировали», — рассказал он.

В октябре Шадаев рассказывал, что документ будет представлен в двух вариантах — смарт-карта и приложение с QR-кодом.

Ранее в МВД подчёркивали, что смарт-карта, как и дополняющее её мобильное приложение, «станет ключом» к государственным и коммерческим услугам — при совершении различных операций не будет требоваться каждый раз вбивать свои данные.

В конце ноября первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. Соответствующее обращение он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Как отметил Петров, с течением времени и в результате технического прогресса внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик». 

«Всё больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — пояснил он RT.

По его мнению, нанешняя тенденция говорит о том, что «ворох различных гражданских документов будет сосредоточиваться в одном-единственном аккумулирующем документе, удобном для использования и хранения».

Петров подчеркнул, что такая мера повысит удобство пользования документами для граждан, а также создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота и схемы учёта в России.

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