«Имеют высокую технологическую готовность»: в правительстве назвали пилотные регионы для внедрения электронных паспортов

В Москве, Подмосковье и Татарстане будет осуществлён пилотный запуск проекта по внедрению электронных паспортов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это произойдёт в начале 2023 года. По его словам, выбор этих субъектов РФ обусловлен их высокой технологической готовностью, при этом новый вид документа можно будет использовать по всей стране. Ранее в МВД отмечали, что в данный момент прорабатываются детальные требования к порядку оформления и выдачи цифровых паспортов. На первом этапе в министерстве ожидают, что не менее 100 тыс. россиян захотят получить документы нового образца.

Пилотный проект по выдаче электронных паспортов планируется запустить в 2023 году в трёх регионах России — Москве, Московской области и Татарстане. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Выдавать начнём с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан. А вот использовать такой паспорт можно будет в любой точке России», — сказал Чернышенко.

Он напомнил, что проект электронного паспорта представляет собой пластиковую карту с бесконтактным чипом. Вице-премьер также полагает, что большинство откажется от привычного бумажного документа в пользу электронного носителя.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — добавил он.

Помимо персональных данных, на смарт-карте будет чип с биометрическими сведениями владельца, включая изображение его лица и отпечатки двух пальцев. Ещё одной особенностью нового документа станет более высокая степень защищённости, практичность и износостойкость, при утере же появится возможность быстрой блокировки.

Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, появление электронных паспортов станет очень удобным нововведением, но возможность «освоиться в новой цифровой среде» необходимо будет предоставить и старшему поколению.

«Главное, чтобы это было безопасно и обеспечивало абсолютную сохранность персональных данных», — пояснила парламентарий в разговоре с RT.

26 декабря начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна» также сообщила, что первые электронные паспорта планируется выдать в начале 2023 года. При этом в данный момент МВД, Минцифры, а также заинтересованные государственные органы и иные органы и организации прорабатывают детальные требования к порядку оформления и выдачи электронных паспортов.

«Количество выдаваемых паспортов нового образца прежде всего будет зависеть от желания граждан... но, по нашим прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.», — заявила она, добавив, что россияне уже проявляют интерес к новому виду документа.

По её словам, выдача цифровых паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, не предусмотрен никакой приоритетный порядок получения.

«С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт», — заметила начальник Главного управления МВД по вопросам миграции.

В сентябре Казакова заявляла, что в МВД уже готовы к внедрению цифровых паспортов.

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21 декабря министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что ведомство устранило все разногласия в проекте указа о выдаче электронных паспортов и его готовы внести на рассмотрение в администрацию президента.

При этом в октябре глава Минцифры говорил, что запуск цифрового паспорта (смарт-карта и приложение с QR-кодом) гражданина РФ планируется до конца 2022 года в трёх субъектах РФ. Вместе с тем в пресс-центре МВД отмечали, что выдача электронных паспортов повсеместно произойдёт по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

«Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации... на территории субъектов РФ — по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», — говорил представитель МВД.

Как отмечал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, переход на выдачу новых цифровых документов проводится в рамках ведомственной программы «Цифровая трансформация на 2021—2023 годы».

«Актуальной задачей для себя считаем дальнейшее внедрение в сферу госуслуг современных технологий и, как следствие, снижение административных барьеров, уход от необходимости очного общения», — говорил он на коллегии ведомства в марте 2021 года.