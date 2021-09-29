В МВД рассказали о готовности к введению в России электронных паспортов

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Министерство внутренних дел готово к введению на территории России электронных паспортов. Как заявила начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, ведомство в данный момент ожидает информации от Минцифры.
В МВД рассказали о готовности к введению в России электронных паспортов
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы всё это знаем. МВД готово к этому», — приводит ТАСС её слова.

Казакова отметила, что ведомство готово решить любой вопрос, который ставит правительство или президент России Владимир Путин.

«Но в данном случае мы ждём ответа от наших коллег, которые занимаются информатизацией России, — это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД», — добавила представитель МВД.

По её мнению, выдача документа нового образца не является самоцелью.

«А цель — чтобы удобно было для гражданина использовать этот документ, чтобы содержащий электронный носитель отражал ту информацию или те документы, которые есть у гражданина», — подытожила Казакова.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года.

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