В МВД рассказали о готовности к введению в России электронных паспортов
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- РИА Новости
«Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы всё это знаем. МВД готово к этому», — приводит ТАСС её слова.
Казакова отметила, что ведомство готово решить любой вопрос, который ставит правительство или президент России Владимир Путин.
«Но в данном случае мы ждём ответа от наших коллег, которые занимаются информатизацией России, — это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД», — добавила представитель МВД.
По её мнению, выдача документа нового образца не является самоцелью.
«А цель — чтобы удобно было для гражданина использовать этот документ, чтобы содержащий электронный носитель отражал ту информацию или те документы, которые есть у гражданина», — подытожила Казакова.
Ранее сообщалось, что Минцифры планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года.