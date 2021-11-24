В России предложили объединить основные документы гражданина в единый
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- РИА Новости
Как отметил Петров, с течением времени и в результате технического прогресса внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик».
По его словам, сегодня мы подошли к «символической, эпохальной черте», когда физические, классические документы уступают место цифровым.
«Всё больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — пояснил собеседник RT.
По мнению первого заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области, складывающаяся тенденция говорит о том, что «ворох различных гражданских документов будет сосредоточиваться в одном-единственном аккумулирующем документе, удобном для использования и хранения».
«В данной связи прошу Вас оценить идею о соединении общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта гражданина Российский Федерации, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца», — говорится в тексте обращения.
Петров подчеркнул, что такая мера повысит удобство пользования документами для граждан, а также создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота и схемы учёта в России.
Ранее в Минцифры рассказали, что в трёх регионах России до конца 2022 года планируется запустить систему электронных паспортов.