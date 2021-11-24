В России предложили объединить основные документы гражданина в единый

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России предложили объединить основные документы гражданина в единый
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как отметил Петров, с течением времени и в результате технического прогресса внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик».

По его словам, сегодня мы подошли к «символической, эпохальной черте», когда физические, классические документы уступают место цифровым.

«Всё больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — пояснил собеседник RT.

По мнению первого заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области, складывающаяся тенденция говорит о том, что «ворох различных гражданских документов будет сосредоточиваться в одном-единственном аккумулирующем документе, удобном для использования и хранения».

«В данной связи прошу Вас оценить идею о соединении общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта гражданина Российский Федерации, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца», — говорится в тексте обращения.

Петров подчеркнул, что такая мера повысит удобство пользования документами для граждан, а также создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота и схемы учёта в России.

Ранее в Минцифры рассказали, что в трёх регионах России до конца 2022 года планируется запустить систему электронных паспортов.

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