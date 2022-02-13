Снижение на 31,9%: в России за сутки госпитализированы 12 653 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в России были госпитализированы 12 653 человека с коронавирусной инфекцией. Всего за прошедшие 24 часа в стране было выявлено 197 949 новых случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре сообщили, что для снижения подъёма заболеваемости штаммом «омикрон» необходимо, чтобы коллективный иммунитет к этому варианту вируса достиг в стране 90%.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 12 653 человека с коронавирусной инфекцией — показатель уменьшился по сравнению с предшествующими сутками на 31,9%. Всего за прошедшие 24 часа в стране было выявлено 197 949 новых случаев COVID-19, из них наибольшее число — в Санкт-Петербурге (20 136), Москве (12 496) и Московской области (7349).

Полностью выздоровели за это время 101 568 пациентов, 706 человек скончались.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 14 133 509. Штамм «омикрон» зафиксирован уже в 84 регионах страны.

По данным московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в столице госпитализировали 1047 пациентов с COVID-19.

«На ИВЛ находятся 649 человек», — говорится в сообщении.

Вместе с тем председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса в городе.

«В Петербурге наблюдается замедление роста показателей эпидпроцесса... Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах... Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолён», — написал Лисовец на своей странице во «ВКонтакте».

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что для снижения подъёма заболеваемости штаммом «омикрон» в России необходимо, чтобы коллективный иммунитет к этому варианту вируса достиг 90%.

Специалист добавил, что в стране сохраняется существенная нагрузка на систему здравоохранения.

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«Да, 95% могут получать лечение в амбулаторных условиях, но 5% от 200 тыс. (примерное число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. — RT) — нет. Эта цифра значительная, она по-прежнему говорит о том, что есть значительная нагрузка не только на амбулаторное звено, но и на стационары», — отметил Горелов.

В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко отметил, что с приходом омикрон-штамма у заразившихся детей стал наблюдаться целый комплекс симптомов заболевания.

«Омикрон» высококонтагиозен. Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами новой коронавирусной инфекции. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев — сыпь», — пояснил он.

Фисенко добавил, что «омикрон» поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям.

Он подчеркнул, что главной защитой от заболевания остаются соблюдение мер профилактики и своевременные вакцинация и ревакцинация.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Безопасность и здоровье детей зависят от того, насколько ответственно взрослые подойдут к соблюдению всех этих несложных мер», — заметил специалист.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с радио Sputnik рекомендовала гражданам самостоятельно делать тест на коронавирус при плохом самочувствии, отметив, что волна распространения омикрон-штамма далека от завершения, и потенциальным разносчиком инфекции может быть любой человек.

«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит иметь с собой экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», — призвала медик.

При этом она предупредила, что тест необходимо делать правильно, иначе процедура теряет смысл.

«При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб. Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», — объяснила Ярцева.

Вместе с тем генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что инфицирование омикрон-штаммом может привести к тяжёлым поражениям нервной системы. Он также призвал пройти ревакцинацию от COVID-19.

«Это обеспечивает защиту от «омикрона» и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы», — пояснил Исаев.

Накануне в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса также сообщили, что Россия с 21 февраля возобновляет международные авиарейсы из пяти городов.

«Принято решение о возобновлении с 21 февраля полётов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определённой для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учётом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Перед полётом гражданам рекомендовали сделать прививку от коронавируса.