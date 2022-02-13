Минздрав: среди всех штаммов симптомы COVID-19 у детей чаще проявляются при «омикроне»
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«Омикрон» высококонтагиозен. Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами новой коронавирусной инфекции. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем у детей целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев сыпь», — приводит его слова пресс-служба министерства.
Фисенко также отметил, что «омикрон» чаще других штаммов поражает верхние дыхательные пути и приводит к заболеванию бронхитом.
По его словам, безопасность и здоровье детей напрямую зависят от ответственного поведения взрослых по соблюдению эпидемиологических требований.
В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.