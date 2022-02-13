Минздрав: среди всех штаммов симптомы COVID-19 у детей чаще проявляются при «омикроне»

«Омикрон» чаще вызывает симптомы заболевания среди детей по сравнению с другими штаммами коронавируса. Об этом заявил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

«Омикрон» высококонтагиозен. Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами новой коронавирусной инфекции. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем у детей целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев сыпь», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Фисенко также отметил, что «омикрон» чаще других штаммов поражает верхние дыхательные пути и приводит к заболеванию бронхитом.

По его словам, безопасность и здоровье детей напрямую зависят от ответственного поведения взрослых по соблюдению эпидемиологических требований.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.