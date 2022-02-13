Врач Исаев предупредил о возможном развитии нейроковида после перенесённого «омикрона»

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что инфицирование омикрон-штаммом коронавируса может привести к нейроковиду у взрослых и к системным воспалениям у детей.

«Перенесённый COVID-19... может привести к тяжёлым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении «омикроном», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Врач добавил, что у детей на его фоне могут развиваться системные воспаления.

Исаев также подчеркнул, что в настоящее время пятая волна COVID-19 отступает и приходит оптимальное время для того, чтобы пройти ревакцинацию для тех.

«Это обеспечивает защиту от «омикрона» и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы», — подытожил он.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».