РПФИ: «Спутником V» вакцинировались более 3 млн жителей Мехико

Российским препаратом «Спутник V» вакцинированы более 3 млн жителей мексиканской столицы Мехико. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики — более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID-19 в Мехико.

Кроме того, власти столицы Мексики приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.

Ранее российский посол в Мексике Виктор Коронелли отметил, что показатели товарооборота между Россией и Мексикой за восемь месяцев 2021 года превысили $3 млрд. За этот период Мексика закупила 24 млн доз вакцины «Спутник V».

Также аргентинский президент Альберто Фернандес в интервью RT рассказал, что призывал всех европейских лидеров во время встречи «Большой двадцатки» поскорее одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», результаты действия которой «более чем впечатляющие».