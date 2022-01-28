Президент Аргентины рассказал, что призывал лидеров Европы «поскорее одобрить» «Спутник V»

Аргентинский президент Альберто Фернандес в интервью RT рассказал, что призывал всех европейских лидеров во время встречи «Большой двадцатки» поскорее одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», результаты действия которой «более чем впечатляющие».

«Я знаю, что аргентинский народ бесконечно благодарен России и её правительству за ту помощь, которую они, без сомнения, нам оказали, когда немногие были готовы протянуть нам руку помощи», — отметил глава государства.

Он напомнил, что Аргентина оказалась среди стран с «самым высоким ритмом вакцинации, когда вакцин не хватало».

«И это во многом благодаря поддержке со стороны России. К тому же мы говорим о вакцине высочайшего качества. Она очень нам помогла. На встрече «Большой двадцатки» я сказал всем европейским лидерам, что нужно поскорее одобрить «Спутник V» и что, если им нужны доказательства эффективности, то я перед ними. Я трижды вакцинирован «Спутником». Результаты были более чем впечатляющими. Более чем», — заявил Фернандес.

7 декабря Альберто Фернандес привился дополнительной дозой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Он также отмечал, что перенёс коронавирус в лёгкой форме благодаря полученной российской вакцине.