Президент Аргентины рассказал, что призывал лидеров Европы «поскорее одобрить» «Спутник V»
- AFP
- © ESTEBAN COLLAZO / ARGENTINIAN PRESIDENCY
«Я знаю, что аргентинский народ бесконечно благодарен России и её правительству за ту помощь, которую они, без сомнения, нам оказали, когда немногие были готовы протянуть нам руку помощи», — отметил глава государства.
Он напомнил, что Аргентина оказалась среди стран с «самым высоким ритмом вакцинации, когда вакцин не хватало».
«И это во многом благодаря поддержке со стороны России. К тому же мы говорим о вакцине высочайшего качества. Она очень нам помогла. На встрече «Большой двадцатки» я сказал всем европейским лидерам, что нужно поскорее одобрить «Спутник V» и что, если им нужны доказательства эффективности, то я перед ними. Я трижды вакцинирован «Спутником». Результаты были более чем впечатляющими. Более чем», — заявил Фернандес.
7 декабря Альберто Фернандес привился дополнительной дозой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Он также отмечал, что перенёс коронавирус в лёгкой форме благодаря полученной российской вакцине.