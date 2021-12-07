Президент Аргентины привился дополнительной дозой вакцины «Спутник V»
- AP
- © Argentine Presidential Press Office
Сегодня я получил подкрепление бустерную дозу «Спутника V», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Фернандес подчеркнул важность получения дополнительной привикив целях преодоления эпидемиологической ситуацию в связи с пандемией.
Ранее президент Аргентины заявлял, что перенёс коронавирус в лёгкой форме благодаря полученной ранее российской вакцине «Спутник V».
В январе аргентинский лидер привился вакциной от коронавируса «Спутник V».