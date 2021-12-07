Президент Аргентины привился дополнительной дозой вакцины «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился дополнительной (бустерной) дозой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Сегодня я получил подкрепление бустерную дозу «Спутника V», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Фернандес подчеркнул важность получения дополнительной привикив целях преодоления эпидемиологической ситуацию в связи с пандемией.

Ранее президент Аргентины заявлял, что перенёс коронавирус в лёгкой форме благодаря полученной ранее российской вакцине «Спутник V».

В январе аргентинский лидер привился вакциной от коронавируса «Спутник V».