Президент Аргентины привился дополнительной дозой вакцины «Спутник V»

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Президент Аргентины Альберто Фернандес привился дополнительной (бустерной) дозой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Президент Аргентины привился дополнительной дозой вакцины «Спутник V»
  • AP
  • © Argentine Presidential Press Office

Сегодня я получил подкрепление бустерную дозу «Спутника V», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Фернандес подчеркнул важность получения дополнительной привикив целях преодоления эпидемиологической ситуацию в связи с пандемией.

Ранее президент Аргентины заявлял, что перенёс коронавирус в лёгкой форме благодаря полученной ранее российской вакцине «Спутник V».

В январе аргентинский лидер привился вакциной от коронавируса «Спутник V».

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