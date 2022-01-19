Посол России в Мексике рассказал о рекордных показателях товарооборота между странами

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Российский посол Мексике Виктор Коронелли отметил, что показатели товарооборота между Россией и Мексикой достигли рекордных значений, превысив $3 млрд за восемь месяцев 2021 года.
Посол России в Мексике рассказал о рекордных показателях товарооборота между странами
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Максимальный объем товарооборота за последние пять—семь лет был зафиксирован 2018 году — $2,942 млрд. Так вот в прошедшем году, по данным нашей российской таможенной статистики только за январь — август, за восемь месяцев товарооборот перевалил за $3 млрд и составил $3,051 млрд», — приводит его слова РИА Новости.

Коронелли также отметил, что основными экспортными товарами из России в Мексику являются металл и металлические изделия, а также продукция химической промышленности и древесина.

«В этом году, конечно, надо учесть закупки Мексикой нашей вакцины «Спутник V». В общей сложности мексиканцы законтрактовали 24 млн доз, это оба компонента, по 12 млн доз каждого для вакцинации 12 млн человек», — уточнил Коронелли.

Ранее сообщалось, что Россия и Мексика заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

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