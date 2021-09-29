Россия и Мексика заключили соглашение о сотрудничестве по космосу

Россия и Мексика заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Об этом информирует российское посольство в Мехико в своём Facebook.

Со стороны России документ о сотрудничестве в космической сфере подписал заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Савельев, с мексиканской — генеральный директор Мексиканского экономического агентства Сальвадор Ландерос Айала.

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между комитетом предпринимателей Россия — Мексика и мексиканским деловым советом.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал возможным продление срока службы Международной космической станции после 2024 года.