Россия и Мексика заключили соглашение о сотрудничестве по космосу

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Россия и Мексика заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
Россия и Мексика заключили соглашение о сотрудничестве по космосу
  • © Посольство России в Мексике

Об этом информирует российское посольство в Мехико в своём Facebook.

Со стороны России документ о сотрудничестве в космической сфере подписал заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Савельев, с мексиканской — генеральный директор Мексиканского экономического агентства Сальвадор Ландерос Айала.

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между комитетом предпринимателей Россия — Мексика и мексиканским деловым советом.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал возможным продление срока службы Международной космической станции после 2024 года.

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