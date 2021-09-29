Россия и Мексика заключили соглашение о сотрудничестве по космосу
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Об этом информирует российское посольство в Мехико в своём Facebook.
Со стороны России документ о сотрудничестве в космической сфере подписал заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Савельев, с мексиканской — генеральный директор Мексиканского экономического агентства Сальвадор Ландерос Айала.
Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между комитетом предпринимателей Россия — Мексика и мексиканским деловым советом.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал возможным продление срока службы Международной космической станции после 2024 года.