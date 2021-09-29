Путин заявил о возможности продления срока службы МКС после 2024 года

Российский президент Владимир Путин назвал возможным продление срока службы Международной космической станции после 2024 года.

Об этом глава государства сказал на совещании по развитию космической отрасли, передаёт ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на «возможное продление» срока полёта МКС, который в соответствии с соглашениями должен окончиться в 2024 году, необходимо «смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса».

Также президент призвал учитывать национальные планы развития инфраструктуры и освоения огромных территорий России, в том числе Арктической зоны.

Ранее в NASA назвали сроки отправки первого гражданского экипажа на МКС.