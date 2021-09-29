Путин заявил о возможности продления срока службы МКС после 2024 года
- Reuters
Об этом глава государства сказал на совещании по развитию космической отрасли, передаёт ТАСС.
Он отметил, что, несмотря на «возможное продление» срока полёта МКС, который в соответствии с соглашениями должен окончиться в 2024 году, необходимо «смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса».
Также президент призвал учитывать национальные планы развития инфраструктуры и освоения огромных территорий России, в том числе Арктической зоны.
Ранее в NASA назвали сроки отправки первого гражданского экипажа на МКС.