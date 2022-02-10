Возбуждены уголовные дела: ФСБ задержала 14 причастных к рассылке ложных сообщений о минировании

В ряде регионов России задержаны 14 участников интернет-сообществ, которые занимались рассылкой ложных сообщений о минировании объектов на территории России и в странах СНГ. Об этом сообщили в ФСБ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. По данным ФСБ, преступные группы организовал гражданин Украины Антон Осипчук 2003 года рождения и его подельники.

ФСБ совместно с МВД России и СК России осуществляет розыск и пресекает деятельность причастных к массовому распространению в конце 2021-го — начале 2022 года в интернете заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, а также транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в ФСБ.

Уточняется, что фейковые террористические угрозы распространяются «в целях дестабилизации обстановки в РФ и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».

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«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ (сваттинг — заведомо ложное сообщение об угрозе. — RT), а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Антон Осипчук, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины, а также его подельники», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ряде российских регионов задержаны 14 человек, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. Против них были возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 УК России. Речь идёт о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершённом в отношении объектов социальной инфраструктуры, а также в целях дестабилизации деятельности органов власти. Задержанным грозит тюремное заключение на срок от трёх до восьми лет.

В данный момент осуществляется подсчёт нанесённого злоумышленниками материального ущерба, который виновные либо их родители будут обязаны возместить.

«Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз. Несмотря на принимаемые дестабилизаторами меры по анонимизации своей деятельности в сети интернет, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул в пресс-службе ФСБ.

Кроме того, были опубликованы видеозаписи допроса задержанных.

Спецоперация по задержанию лжеминёров

По словам одного из юношей, он вступил в одно из интернет-сообществ, где ему предложили заняться ложным минированием. И он согласился.

«Владелец группы начинал лжеминирование по всей России… Мои друзья после того, как узнали об этом, начали мне давать заказы, в какой день лжеминировать школу. После этого я принимал оплату, переводил другим людям — и заказы исполнялись», — сказал он.

Другой молодой человек рассказал, что отправлял сообщения о ложном минировании на электронные почты школ и учреждений. По его словам, он использовал мессенджер Telegram, почты Outlook, Proton и «Яндекс».

«Я считал себя анонимным, но сотрудники правоохранительных органов меня задержали. В содеянном раскаиваюсь, больше такого делать не буду и другим не советую», — добавил он.

Задержание в Екатеринбурге

8 февраля в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в отправке серии ложных сообщений криминального характера. Им оказался 14-летний учащийся одной из гимназий Ленинского района города. По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, подросток направлял сообщения по электронной почте о якобы существующей угрозе школам, торговым центрам и другим объектам социальной инфраструктуры.

«Он уже дал признательные показания, пояснив, что совершил свои противоправные действия ради хайпа, а также с целью привлечь дополнительное число подписчиков. Юноша также признал, что осуществлял информационные атаки, в том числе на заказ, получая за это по 1 тыс. рублей на электронный кошелёк», — пояснил начальник пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ, с лета 2021 года у юноши, состоявшего в одном из интернет-сообществ, был опытный куратор из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров.

Отмечается, что после каждой совершённой рассылки молодой человек отчитывался перед куратором, отправляя ему ссылки на СМИ.

«Таким способом он декларировал, что цель его атаки была достигнута. Получение одобрения от своего зарубежного куратора являлось основным мотивом, подталкивавшим подростка к совершению последующих эпизодов преступления. При этом на допросе у силовиков он подтвердил, что осознавал противозаконность своих действий»,— приводит текст сообщения ТАСС.