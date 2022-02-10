В ФСБ заявили о задержании 14 человек по делу о массовом «минировании» объектов в России

В ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.

«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон... а также его подельники», — цитирует спецслужбу РИА Новости.

Отмечается, что Осипчук, 2003 года рождения, является уроженцем Волынской области. Он учится в Национальном техническом университете Украины, находящемся в Киеве.

Уточняется, что в ряде российских регионов уже задержаны 14 участников соответствующих сообществ. В отношении их возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Тульской области рассмотрит уголовное дело против гражданина, обвиняемого в предоставлении заведомо ложной информации о готовящемся взрыве.

27 января в Глазове (Удмуртия) суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.