В Удмуртии пенсионерку осудили по делу о якобы минировании школы
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Удмуртии.
Как уточняется, женщина позвонила на линию единой диспетчерской службы и из хулиганских побуждений сообщила о якобы готовящемся теракте в одной из школ города.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года условно. К настоящему времени приговор вступил в законную силу.
Ранее Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении неоднократно судимого жителя Коми по делу о ложном минировании аэропорта.