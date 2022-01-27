В Удмуртии пенсионерку осудили по делу о якобы минировании школы

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В Глазове (Удмуртия) суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
В Удмуртии пенсионерку осудили по делу о якобы минировании школы
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Удмуртии.

Как уточняется, женщина позвонила на линию единой диспетчерской службы и из хулиганских побуждений сообщила о якобы готовящемся теракте в одной из школ города.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года условно. К настоящему времени приговор вступил в законную силу.

Ранее Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении неоднократно судимого жителя Коми по делу о ложном минировании аэропорта.

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