В Удмуртии пенсионерку осудили по делу о якобы минировании школы

В Глазове (Удмуртия) суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Удмуртии.

Как уточняется, женщина позвонила на линию единой диспетчерской службы и из хулиганских побуждений сообщила о якобы готовящемся теракте в одной из школ города.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года условно. К настоящему времени приговор вступил в законную силу.

Ранее Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении неоднократно судимого жителя Коми по делу о ложном минировании аэропорта.