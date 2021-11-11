В Хабаровске вынесли приговор по делу о ложном минировании аэропорта

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении неоднократно судимого жителя Коми по делу о ложном минировании аэропорта.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Выяснилось, что 38-летний обвиняемый 18 раз отправлял на электронную почту международного аэропорта имени Геннадия Невельского письма о минировании.

«Данные сообщения вызвали большой общественный резонанс, так как по каждому факту осуществлялась эвакуация пассажиров и персонала аэропорта, имелись многочисленные задержки вылетов авиарейсов, а к отработке сообщений привлекались экстренные службы различных ведомств города», — заявили в пресс-службе.

Суд приговорил мужчину к четырём годам и десяти месяцам в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае вынесли приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.