В Хабаровске вынесли приговор по делу о ложном минировании аэропорта
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Выяснилось, что 38-летний обвиняемый 18 раз отправлял на электронную почту международного аэропорта имени Геннадия Невельского письма о минировании.
«Данные сообщения вызвали большой общественный резонанс, так как по каждому факту осуществлялась эвакуация пассажиров и персонала аэропорта, имелись многочисленные задержки вылетов авиарейсов, а к отработке сообщений привлекались экстренные службы различных ведомств города», — заявили в пресс-службе.
Суд приговорил мужчину к четырём годам и десяти месяцам в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае вынесли приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.