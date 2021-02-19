В Пермском крае вынесли приговор по делу о ложном минировании

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В Пермском крае вынесли приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
В Пермском крае вынесли приговор по делу о ложном минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Весной 2020 года ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в краевую Единую дежурно-диспетчерскую службу и заявил о взрывном устройстве в средней школе посёлка Юго-Камский.

Оперативники выехали на место и выяснили, что мужчина солгал. Взрывное устройство в здании обнаружено не было.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и один месяц.

В декабре 2020 года городской суд Южно-Сахалинска вынес обвинительный приговор мужчине за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

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