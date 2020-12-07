На Сахалине вынесен приговор по делу о ложном минировании банка

Городской суд Южно-Сахалинска вынес обвинительный приговор мужчине за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Об этом сообщает astv.ru.

Следствием было установлено, что 11 мая 2018 года 28-летний житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения со своего мобильного телефона позвонил на номер горячей линии одного из банков и потребовал вернуть ранее выплаченные банку деньги за некачественно выполненную услугу.

Получив от сотрудника банка отказ, обвиняемый сообщил, что учреждение заминировано. На место прибыли представители оперативных служб, территорию оцепили, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Суд приговорил сахалинца к трём годам лишения свободы условно.