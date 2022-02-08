Житель Тульской области предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве
- Gettyimages.ru
Заседание суда состоится 9 февраля, пишет Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу областной судебной системы.
Как уточняется, 4 августа 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер экстренной оперативной службы 112 и сообщил, что в одной из квартир дома, расположенного в посёлке Рассвет, заложено 230 г тротила.
Прибывшие на место предполагаемого ЧП правоохранители не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ по указанному адресу.
Ранее сообщалось, что в Глазове (Удмуртия) суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.