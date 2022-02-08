«Рост за неделю составил 28%»: Мурашко сообщил об увеличении числа госпитализаций детей с COVID-19

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Роман Шимаев
В России в данное время почти 12 тыс. детей с COVID-19 находятся на лечении в больницах, при этом несовершеннолетние составляют 20% от общего числа заболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также указал, что около 41 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет вакцинировались. Как отметили в Роспотребнадзоре, чаще всего дети переносят заболевание коронавирусной инфекцией, вызванное штаммом «омикрон», в лёгкой форме, тяжёлые случаи фиксируются менее чем у 1% несовершеннолетних. Симптомы инфицирования этой мутацией SARS-CoV-2 обычно проявляются на второй-третий день.
«Рост за неделю составил 28%»: Мурашко сообщил об увеличении числа госпитализаций детей с COVID-19
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

В России возросло число детей, которых доставляют в больницы с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тыс. детей, рост госпитализации за неделю составил 28%», — сказал Мурашко.

При этом в стране вакцинированы уже 41 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Дети переносят заболевание COVID-19, вызванное штаммом «омикрон», чаще всего в лёгкой форме, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Тяжёлое течение болезни фиксируется менее чем у 1% несовершеннолетних пациентов.

По её словам, в ходе текущей «волны» подъёма заболеваемости гораздо сильнее проявляются симптомы воспаления верхних дыхательных путей. В их числе насморк, кашель, повышение температуры тела. Кроме того, у ряда заболевших детей и подростков появляются осиплость голоса, диарея, сыпь.

«После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — сказала специалист.

  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Михаил Мурашко в ходе заседания также добавил, что около 93,5% от общего количества заболевших COVID-19 в России находятся на амбулаторном лечении: «Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября — ноября».

К тому же, по словам главы Минздрава, в стране наблюдается 30%-ный рост числа пациентов, которые получают лечение в стационарах. В общей сложности речь идёт о 178 тыс. человек.

«За прошедшую, пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза. Мы видим, что вовлечение в новых регионах (как раз и в каких-то регионах уже снижение) — оно в целом говорит о том, что количество пациентов пока прирастает», — добавил он.

Кроме того, до 15 марта будет действовать новый порядок дистанционного оформления больничных листов, добавил Мурашко. По его словам, во время дистанционной консультации при необходимости сразу же оформляют больничный в электронном виде на семь дней, назначают лечение, выписывают рецепт или доставляют лекарства. 

Все действующие ограничительные меры в субъектах РФ «абсолютно необходимы и адекватны», поскольку ситуация с коронавирусом пока не становится более стабильной. С таким утверждением выступила главный санитарный врач страны Анна Попова. По её словам, максимальный прирост новых случаев заболевания COVID-19 наблюдается «в группе детей до одного года и в группе взрослых старше 65 лет».

Она также отметила, что за прошедшую неделю наблюдался рост заболеваемости во всех регионах, за исключением Москвы, где зафиксировано снижение на 5,7%.

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«Мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста. Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63%, в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю», — добавила она.

Как сообщает оперштаб, в российские больницы за прошедшие 24 часа госпитализировали 20 185 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» — на 86,2% больше, чем за день до этого (10 843).

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 165 643 (на 6262 меньше, чем 7 февраля). Больше всего новых случаев выявлено в Москве (12 902), Санкт-Петербурге (11 014) и Московской области (8486).

За последние сутки полностью выздоровели 81 188 пациентов, 698 человек скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 13 147 666.

По данным главы Роспотребнадзора, на «омикрон» приходится свыше 60% выявляемых случаев COVID-19, на «дельту» — 35%.

Ситуация в Москве

В Москве за последнюю неделю количество выявленных случаев заболевания «омикроном» снизилось примерно на 6%, заявил Сергей Собянин. Он также допустил, что на текущей неделе «падение будет более существенным».

«Тем не менее в стационарное звено поступление тяжёлых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%, что естественно — обычно на неделю идёт сдвижка больных средней и тяжёлой степени. Надеемся, что на этой неделе будет снижение и объёма госпитализаций», — сказал он.

Столичный мэр также констатировал, что нагрузка на амбулаторное звено в городе остаётся «очень большой» — 780 тыс. контактов медицинских работников с больными ОРВИ и COVID-19 за минувшую неделю. В этой связи из стационаров на помощь были направлены 1,3 тыс. медработников.

«Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая все необходимые медицинские процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах — около двух часов, в основном это технологическое время для оказания медицинской помощи. Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов. Скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого. Экстренная помощь приезжает в среднем за 11—12 минут, в целом до 20 минут такая помощь оказывается», — пояснил Собянин.

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