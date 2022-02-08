В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления симптомов «омикрона» у детей
«После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — цитирует РИА Новости Руженцову.
По её словам, сейчас чаще всех заболевают школьники по причине активного общения, контакта в школах.
Она уточнила, что риск инфицирования не зависит от пола ребёнка.
Ранее Руженцова заявила, что дети чаще всего переносят заболевание штаммом коронавируса «омикрон» в лёгкой форме.