В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления симптомов «омикрона» у детей

Симптомы заболевания штаммом коронавируса «омикрон» у детей обычно проявляются на 2-3 день после инфицирования, заявила заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — цитирует РИА Новости Руженцову.

По её словам, сейчас чаще всех заболевают школьники по причине активного общения, контакта в школах.

Она уточнила, что риск инфицирования не зависит от пола ребёнка.

Ранее Руженцова заявила, что дети чаще всего переносят заболевание штаммом коронавируса «омикрон» в лёгкой форме.