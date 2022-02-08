Доктор медицинских наук Руженцова: дети обычно легко переносят «омикрон»
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«Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом «омикрон», чаще всего в лёгкой форме», — цитирует РИА Новости Руженцову.
По её словам, заболевание тяжело протекает менее чем у 1% детей.
Среди пациентов с COVID-19 детского возраста госпитализация требуется в 3% случаев.
Ранее министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.