Минздрав России разрешил проведение третьей фазы исследований «КовиВака» с участием детей

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.

«Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» с участием детей», — говорится в реестре разрешённых клинических исследований.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от шести месяцев до шести лет можно использовать интраназальный препарат.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».