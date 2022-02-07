Минздрав России разрешил проведение третьей фазы исследований «КовиВака» с участием детей

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Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.
Минздрав России разрешил проведение третьей фазы исследований «КовиВака» с участием детей
  • РИА Новости

«Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» с участием детей», — говорится в реестре разрешённых клинических исследований.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от шести месяцев до шести лет можно использовать интраназальный препарат.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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