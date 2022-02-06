Гинцбург: для вакцинации детей до 6 лет можно использовать интраназальный препарат

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» допустил, что для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от шести месяцев до шести лет можно использовать интраназальный препарат.
Гинцбург: для вакцинации детей до 6 лет можно использовать интраназальный препарат
  • РИА Новости

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — цитирует его ТАСС.

31 января Гинцбург сообщил, что в России через 18—20 дней начнётся набор детей 6—11 лет для исследования вакцины против COVID-19.

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