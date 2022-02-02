Pfizer подала запрос на одобрение своей вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

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Американская компания Pfizer подала запрос медицинскому регулятору FDA на одобрение использования препарата для вакцинации от коронавируса детей в возрасте до пяти лет.
Pfizer подала запрос на одобрение своей вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет
  • AP
  • © Christophe Enaё

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«В связи с ростом числа госпитализаций детей младше пяти лет, заболевших COVID-19, наша общая с FDA цель заключается в том, чтобы подготовиться к будущим вариантам инфекции и дать родителям возможность защитить своих детей от этого вируса», — заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, для эффективной защиты детского организма от коронавируса необходимо три дозы вакцины.

Ранее стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование препарата Pfizer для вакцинации детей в возрасте 5—11 лет.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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