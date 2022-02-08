В России за сутки выявили 165 643 случая коронавируса

За сутки в России выявили 165 643 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 171 905 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Также за сутки в стране были выписаны 81 188 человек, накануне — 55 683.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.