В России за сутки выявили 165 643 случая коронавируса
- Gettyimages.ru
Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
Также за сутки в стране были выписаны 81 188 человек, накануне — 55 683.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.