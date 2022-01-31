«Разве такому поступку есть оправдание?»: в Волгограде полиция проверяет стримера, избившего мать и бабушку

Волгоградский стример Павел Прокудин избил мать и бабушку на глазах у нескольких тысяч зрителей на платформе TikTok. Пострадавшие не обращались в полицию с заявлением, но МВД проводит проверку по факту опубликованной в сети видеозаписи инцидента. Прокудин не в первый раз поднимает руку на родных в прямом эфире, однако и в прошлый раз бабушка дебошира не стала писать на него заявление. В беседе с RT стример заявил, что конфликт начался из-за подвыпившей матери, а бабушка случайно попалась под горячую руку, хотя вообще у них хорошие отношения.

Волгоградские полицейские проводят проверку по факту избиения двух женщин в прямом эфире 27-летним стримером Павлом Прокудиным. За трансляцией в TikTok следили около 4 тыс. человек.

В пресс-службе регионального МВД пояснили RT, что уголовное дело пока не возбуждено.

«Заявление от участников данного видео в полицию не поступало. По фактам публикации в СМИ проводится проверка. В марте 2021 года уже проводилась проверка по аналогичному прямому эфиру в одной из социальных сетей, где участвовал данный гражданин. Героиней этого ролика была его бабушка, которая отказалась от подачи каких-либо заявлений», — сообщили в полиции.

В ходе упомянутого инцидента, произошедшего в прошлом году, пожилая женщина кричала, и после обращения зрителей к Прокудину приехали сотрудники МВД. Однако никаких мер в тот раз не было принято — оперативники не обнаружили повреждений на теле женщины.

«Мама меня ненавидит»

Павел Прокудин проживает вместе с бабушкой и мамой в двухкомнатной квартире в Волгограде. В воскресенье, 30 января, он вышел в прямой эфир — за донаты пел песни для многотысячной аудитории. В квартиру вернулась мать стримера и потребовала убавить громкость, на что молодой человек в грубой форме ответил отказом.

Женщина также не поскупилась на нецензурную лексику. В итоге Прокудин бросился на мать, та в ответ ударила его. На крики прибежала бабушка, также пострадавшая от разгорячённого внука. Несколько минут молодой человек бил мать, которая в пылу драки стулом разбила его телевизор, а бабушка звала на помощь.

vk.com

© Павел Прокудин

Спустя пару минут после окончания активной стадии конфликта стример вернулся к аудитории и заявил: «Вы прекрасно видели, что я ничуть не виноват... Даже хотел воткнуть нож в живот ей, она сдохнет, и я её похороню».

В беседе с RT Прокудин заявил, что конфликт спровоцировала его мать.

«Мама просто пришла пьяная и сказала, чтобы я выключал музыку. Хотя я тихо слушал музыку. Она разбила телевизор, а мне его жалко. Он ведь 30 тыс. стоит. Вот я и кинулся на неё, — оправдывается стример. — Бабушку не трогал никто, она просто за дочку заступалась. Ей просто нечаянно прилетело».

По словам Прокудина, приехавшая на вызов полиция не стала оформлять его действия как правонарушение. «Они приезжали, посмотрели на мою маму, поняли, что она не в адеквате, развернулись и ушли», — пояснил он.

Стример признался, что конфликты с мамой происходят часто. «Она меня ненавидит. Она меня не любила никогда. Хочет съехать отсюда, потому что мы не ладим с ней. А с бабушкой у меня всё хорошо», — заявил Прокудин RT.

Слова внука подтверждает его бабушка Татьяна Васильевна. В беседе с журналистами пожилая женщина заявила, что Павел — «нормальный парень» и покупает ей лекарства на деньги со стримов.

«Он меня пальцем не трогает, он сидит деньги зарабатывает. Мать пришла пьяная, начала его обзывать, разбила телевизор, за который мы с ним вдвоём платили, всё разбила, он и кинулся на неё... Она сама виновата. Он всё для меня делает, таблетки кончились — он пойдёт таблетки мне купит», — рассказала пенсионерка РЕН ТВ.

Татьяна Васильевна призналась, что нервы у внука и правда не в порядке, но всё это из-за матери, которая хочет посадить сына в тюрьму.

«Она как выпьет, дурой делается. В молодости она его домой не пускала, он в коридоре спал, ничего не давала ему — вот и злость на неё, он её вообще не любит. Он как может, так и зарабатывает. Пробовал в том году на работу устроиться, его не приняли. Может, потому что худой или образования мало, вот он и стал деньги зарабатывать», — оправдывает внука пожилая женщина.

vk.com

© Павел Прокудин

«Бабушке не повезло с потомством»

Знакомая Прокудина Оксана (имя изменено по просьбе героини) узнала о Павле пару лет назад — они вместе стримили в одном из приложений для знакомств. Девушка уверена, что, какими бы ни были отношения в семье, поднимать руку на мать и бабушку парень не имел права.

«Конечно, он был зол на мать. Говорил, что из-за неё у него не сложилась жизнь. Он ещё со школьных времен на неё обижен. Но разве такому поступку есть оправдание? Какая бы мама ни была, как бы ни провоцировала, он не имел права так себя вести. Он должен был держать себя в руках, — заявила RT знакомая стримера. — Я так понимаю, там и мама была выпившая в этом конфликте. По его рассказам, она злоупотребляла алкоголем. А он лучше, что ли? Самый невинный и больше всего пострадавший в этой ситуации человек — бабушка. Она очень хороший человек. Мировая женщина. Ну не повезло ей с потомством».

По её словам, Прокудин никогда прежде не работал и предпочитал собирать донаты зрителей.

«Думаю, бабушка его и кормила. Донаты какие-то были, может, любовники или любовницы ему как-то помогали. Он не работал точно никогда», — отметила Оксана.

Она добавила, что некоторое время Прокудин жил в Москве у знакомого. На странице в социальной сети у них есть совместное фото. «Мы все думали, что он уже окончательно в Москву переехал. Но недавно вернулся», — вспоминает она.

Однако от финансовой помощи знакомых Павел всё же отказывался.

«Как-то я предложила ему скинуть денег на карту. Он ответил, что деньги у него есть. То есть лишнего он не брал. Но если ему хотелось выпить, а денег не было, то для него было нормальным оскорбить зрителей: «Ну что, нищеброды, будете мне скидываться?» — рассказала собеседница RT.

«Паша ушёл в закат»

Она подчеркнула, что ранее такие выходки Прокудина она и другие знакомые не расценивали как что-то серьёзное.

«Мы от него ничего плохого не ожидали. Мы думали, что это образ. Чудик такой, — рассказала она. — Я помню, как он выходил в коридор и всё время кричал на бабушку. Как-то на стриме выбил стекло в двери. Опять же, всё ради контента и комментариев. После он всегда вылезал через этот проём, а не открывал дверь. «О, Паша ушёл в закат», — смеялись мы».

В комментариях к записям стримера зрители интересуются, какие вещества стали причиной его неадекватного поведения. Однако знакомая Прокудина заявила, что никогда не замечала у него наркотического опьянения, потому что ему достаточно было алкоголя.

Не оставят без внимания

Треш-стримеры не в первый раз привлекают внимание общественности и правоохранительных органов. В 2020 году для Станислава Решетняка, известного под ником Reeflay, очередной такой стрим после гибели девушки в прямом эфире закончился шестью годами колонии строгого режима. В 2021-м Андрею Буриму, известному под ником Mellstroy, за избиение девушки в прямом эфире дали полгода исправительных работ.

С инициативой пресечь беспредел блогеров в прошлом году выступил сенатор Алексей Пушков. Был подготовлен соответствующий законопроект, который, как сообщалось осенью, проходит стадию согласования перед внесением в Госдуму. Документ представляет собой поправки в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за распространение шокирующего контента.