Подозревается в причинении вреда здоровью: задержан блогер, во время стрима которого умерла девушка

В Подмосковье задержан 30-летний блогер Стас Решетников, прямо во время стрима которого умерла 27-летняя Валентина Григорьева. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Ранее Решетников во время стрима рассказал зрителям, что ударил девушку, а затем выгнал в белье на мороз и не пускал домой, несмотря на её просьбы. При этом он не прерывал эфир, пока переносил тело замёрзшей Григорьевой в дом и ждал скорую.

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего блогера Стаса Решетникова. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девушки, повлёкшем её смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Как отмечается в сообщении, экспертиза зафиксировала у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее трёх ударов по лицу.

«В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространённые в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились», — сообщает ведомство.

Кроме того, следователи должны дать оценку эфирам блогера, на которых «многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия».

Сам блогер задержан, сообщили в Следственном комитете, его допрашивает следователь.

«Стасян, мне холодно!»

По данным СМИ, погибшую девушку звали Валентина Григорьева. Она умерла вечером 1 декабря, во время стрима, который 30-летний Стас Решетников (Reeflay) вёл из частного дома в деревне Ивановка в Подмосковье.

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Во время стрима Reeflay и Григорьева поссорились, и он прервал эфир, а затем вернулся в сеть уже один. Блогер со слезами заявил, что Валя лежит на полу и выглядит «как неживая». Решетников переложил девушку, которая была в одном нижнем белье, на диван, накрыл одеялом — следующие два часа её тело было видно в кадре.

Молодой человек продолжил вести стрим, периодически включал грустную музыку, пил из горла бутылки и ждал скорую помощь. Врач, приехавшая по вызову, констатировала смерть Григорьевой. Прямой эфир Reeflay длился больше двух часов, Решетников выключил его, лишь когда на место прибыла полиция.

Во время эфира блогер признался, что подрался с девушкой и выгнал её на балкон, «чтобы она не воняла». По его словам, девушка страдала от кишечного заболевания и он решил наказать её, отправив на улицу.

«Я с ней подрался до этого, «леща» всандалил ей. Она говорит: «Стасян, мне холодно, брат. Можно вернуться?» Я говорю: «Нет». Почему я так сказал?» — рассказал Решетников своим зрителям, а затем попросил сообщить о случившемся его маме, чтобы с ней попрощаться.

Полиция допросила блогера и отпустила домой, однако в ночь со 2 на 3 декабря его вновь забрали правоохранители.

Пока Решетникова в наручниках вели к машине, он выглядел спокойно и заявил журналистам, что «ничего не делал». Стример предположил, что его подруга могла умереть от передозировки наркотиков. По его словам, сам он наркотические вещества не употреблял.

Однако вечером представители ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело.

Добровольные рабы

Валентина Григорьева не первый раз участвовала в стримах Решетникова. В соцсетях сохранилось несколько видео, на которых блогер издевается над девушкой: на одном из них он распыляет ей в лицо перцовый баллончик, девушка падает на пол и кричит, а Решетников спокойно возвращается к экрану компьютера.

vk.com

Всё это стример делает не просто так, а ради заработка: зрители прямого эфира переводят ему деньги и пишут, какие задания надо выполнить с жертвой.

Такие трансляции называются треш-стримами, и для Решетникова они стали его «профессией». Сами «герои» трансляций зачастую не сопротивляются блогеру и позволяют бить себя по щекам, набивать тату с именем того, кто заплатил деньги стримеру, выливать на себя помои и масло.

Одним из «героев» таких стримов стал Валентин Ганичев, известный в сети как Депутат, — Решетников избил его и плюнул ему в лицо. Депутат зарабатывает на стримах, однако, в отличие от Reeflay, он играет жертву: мужчина прославился тем, что приходит на стримы к разным блогерам и позволяет издеваться над собой.

По словам пользователей, которые следят за треш-стримами, Ганичев участвует в них уже около трёх лет. В начале лета этого года пользователи форума «Двач» рассказали, что в Брянской области три человека насильно удерживают 32-летнего мужчину и издеваются над ним. В треш-стримах Ганичева обливали помоями и алкоголем, били об него яйца, добавляли в еду рыбьи кишки и заставляли его есть, закапывали его в землю. Пользователи и СМИ призвали освободить человека, над которым жестоко издеваются.

На некоторых видеозаписях Ганичев жаловался, что у него украли документы, просил вызвать полицию и скорую, а на других — заявлял, что находится со стримерами добровольно и дружит с ними.

Глава общественной организации по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников рассказал, что волонтёры нашли Ганичева и уговорили его уехать, но затем мужчина вернулся назад. Некоторые пользователи уверяют, что мужчина страдает алкоголизмом и у него также есть психические расстройства. По словам Мельникова, Ганичев не считает себя жертвой унижений и не обращается в полицию.

В июне управление МВД по Брянской области начало проверку стримов. В ведомстве пояснили, что спустя три дня после начала проверки в отделение полиции пришёл сам Ганичев со своим адвокатом и заявил, что не имеет претензий к авторам роликов, а в съёмках участвует добровольно.

«Насколько мне известно, он и продолжил участвовать в этих роликах, и, хотя эти видео неоднократно блокировались, они (стримеры) снимали новые», — пояснил RT врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Брянской области Алексей Лепешко.

Аналогичная ситуация произошла в конце прошлого года: тогда стример Андрей Яшин из Челябинска в прямом эфире избил свою 54-летнюю мать, с которой вёл трансляции. На следующий день женщина заявила, что ничего страшного не произошло, и приняла извинения сына.

Областное управление МВД инициировало проверку, но она ни к чему не привела — мать Яшина отказалась от каких-либо претензий к нему. Сейчас они вместе продолжают вести треш-стримы.

Депутат Госдумы Василий Власов отмечает, что в борьбе с треш-стримами решающее значение имеет поведение самих пользователей.

«Когда такой контент начинает транслироваться в сети, то не все подписчики равнодушны к тому, что происходит. Если на блогера начинают поступать жалобы в связи с насилием в его роликах, то YouTube в кратчайшие сроки блокирует его канал, после чего блогер не может на нём зарабатывать», — пояснил он в беседе с RT.

В то же время, отметил Власов, существует проблема с тем, чтобы отследить издевательства в треш-стримах, поскольку насилие в них происходит непостоянно.

«Эфир может идти восемь часов, из которых шесть часов ничего не происходит, а потом наступает критическая точка, когда начинают происходить издевательства. Мы должны просить интернет-площадку обращать больше внимания на то, что происходит на таких стримах. В ближайшие дни мы направим письмо с предложением к интернет-площадкам блокировать раз и навсегда такие треш-каналы», — заявил Василий Власов.