Рекомендации по лечению: Минздрав опубликовал памятку о действиях при лёгкой форме COVID-19

Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ. Отмечается, что вакцинированным менее полугода назад и переболевшим коронавирусом менее шести месяцев назад при положительном мазке на COVID-19 и отсутствии симптомов лечение не требуется. Также в памятке содержатся рекомендации для групп риска, невакцинированных и детей. В документе подчёркивается, что не стоит самостоятельно принимать антибиотики.

В среду, 26 января, Министерство здравоохранения опубликовало пятистраничный документ под названием «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции». В документе содержатся рекомендации для разных групп граждан, в том числе для детей.

Так, рекомендация для вакцинированных и ревакцинированных менее полугода назад, а также переболевших менее полугода назад, если у них положительный мазок на COVID-19 и отсутствуют симптомы, гласит следующее: «В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки».

Тем вакцинированным и переболевшим менее шести месяцев назад, у кого есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5), но нет результата ПЦР-диагностики (при этом человек не относится к группам риска), рекомендуется не покидать дом, изолироваться от других членов семьи, проветривать помещение, при необходимости оформить больничный, соблюдать питьевой режим, измерять температуру и по возможности сатурацию.

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«Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа). Беременным — только по назначению врача. При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача. При повышении температуры до 38 и выше вы можете принять жаропонижающие препараты», — говорится в памятке.

При ухудшении состояния — если температура поднялась выше 38 и сохраняется более двух суток, несмотря на приём жаропонижающих средств, нужно связаться с врачом своей поликлиники или позвонить в единую службу 122 для дистанционной консультации с медицинским работником.

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боль в грудной клетке, а уровень сатурации опустился ниже 94—95%, необходимо позвонить в единую службу 103 для вызова скорой.

«Важно: не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний», — говорится в документе.

Людям из групп риска, вакцинированным или ревакцинированным в течение полугода либо переболевшим в течение полугода, при наличии положительного мазка на COVID-19 и при отсутствии симптомов рекомендуется изолироваться дома, соблюдать питьевой режим, измерять температуру и сатурацию.

При появлении симптомов ОРВИ в этом случае необходимо позвонить в поликлинику либо в единую службу 122 для дистанционной консультации с медработником.

При появлении одышки, снижении уровня сатурации, повышения температуры выше 38 необходимо позвонить в единую службу 103 для вызова скорой помощи.

Невакцинированным, а также тем, кто не переболел коронавирусом, при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики нужно оставаться дома и позвонить в поликлинику для дистанционной консультации. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи 103.

Такие же рекомендации для этой группы граждан действуют в случае положительного мазка на SARS-CoV-2 вне зависимости от симптомов заболевания.

Если заболел ребёнок, его нужно оставить дома и позвонить в поликлинику либо по номеру 112. В случае ухудшения самочувствия вызвать скорую.

«Ни в коем случае не заниматься самолечением», — предупреждают эксперты Минздрава.

С полным перечнем рекомендаций специалистов можно ознакомиться на сайте Минздрава.