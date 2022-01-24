«На 3,9% меньше по сравнению с 23 января»: в России за сутки госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусом, что на 3,9% ниже, чем показатель 23 января. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране составил 65 109. Полностью выздоровели 21 714 человек, скончались 655 пациентов.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 5970 человек с коронавирусом. Как отмечает оперштаб по борьбе с COVID-19, количество госпитализаций «на 3,9% меньше по сравнению с 23 января».

«Снижение количества госпитализации произошло в 49 регионах страны, увеличение госпитализации произошло в 34 регионах, без изменений в двух регионах», — говорится в сообщении.

В Москве вновь обновился максимальный показатель по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции — 19 509. Вместе с тем доля госпитализаций среди пациентов с выявленным COVID-19 снизилась до 5,1% (23 января этот показатель равнялся 5,9%). Таким образом, за сутки в больницы города с диагнозом «коронавирус» доставлены 992 человека.

Более 1 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено Санкт-Петербурге (8413), Московской области (5980), Ханты-Мансийском автономном округе (1280), Якутии (1211), Свердловской (1202) и Самарской (1192) областях, Пермском крае (1045).

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом по стране составил 65 109. Полностью выздоровели 21 714 человек, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний скончались 655 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 11 173 300.

По состоянию на 24 января, коронавирусный штамм «омикрон» выявлен в 64 регионах России, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. При этом штамм «дельта» по-прежнему сохраняет доминирующие позиции в России — на него пришлось 51,7% случаев COVID-19, тогда как «омикрон» и ряд других мутаций SARS-CoV-2 составляют 48,3% среди выявленных случаев заболевания по стране.

Не прошедшие ревакцинацию практически не имеют антител к омикрон-штамму, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Специалист также подчеркнул, что разработка отдельных вакцин под новые варианты SARS-CoV-2 не имеет практического смысла, поскольку «за срок возможной разработки и испытания вакцины волна этого штамма будет уже закончена».

Симптомы «омикрона» во многом схожи с обычной простудой, особенно у вакцинированных. Об этом сообщил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор в разговоре с порталом The Conversation. Наиболее распространёнными являются головная боль, насморк, чихание, боли в горле.

Тем временем доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции в планетарном масштабе может завершиться в текущем году: «Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане».

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге допустил, что Европа приближается «к завершающей фазе пандемии». Он также заметил, что на континенте после резкого роста числа случаев «омикрон» некоторое время будет наблюдаться глобальный иммунитет.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернётся ближе к концу года, но это не означает, что вернётся пандемия», — цитирует его AFP.

Между тем эксперт Мария ван Керкхове считает, что на «омикроне» ситуация с распространением SARS-CoV-2 не остановится.

«По ряду причин этот вирус циркулирует в мире невероятно интенсивно. Чем больше он циркулирует, тем больше у него возможностей измениться. «Омикрон» не последний штамм, обсуждение которого вы от нас услышите, вполне вероятно, что появятся и новые варианты, вызывающие опасения. И мы не понимаем, какими могут быть свойства новых штаммов. Конечно, их трансмиссивность будет выше, ведь им потребуется вытеснить уже циркулирующие штаммы. Течение болезни может становиться тяжелее или легче, но у них могут быть и средства обхода иммунной защиты. Поэтому мы хотим снизить риск будущего появления вариантов, вызывающих опасения», — приводятся её слова на сайте ВОЗ.