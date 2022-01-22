«Подготовить систему здравоохранения»: правительство РФ утвердило новые меры по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон»

Правительство России утвердило план дополнительных мер по борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон» и подготовке систем здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. В частности, планируется обратить внимание на качество помощи, оказываемой больным коронавирусом, а также проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты. За минувшие сутки в России были госпитализированы 9902 человека (на 8,4% больше, чем накануне), выявлено 57 212 случаев коронавируса.

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отдельный блок поручений премьер-министра Михаила Мишустина касается медицинской помощи, которая оказывается больным COVID-19.

«Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) вместе со своими территориальными подразделениями и медицинскими страховщиками до 24 января должны обеспечить передачу результатов экспертизы качества такой помощи в региональные минздравы для оценки и оперативного реагирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минздраву РФ совместно с Минцифры до 24 января поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку.

Специалисты этих кол-центров помогают снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, консультируя россиян по вопросам, связанным в том числе с коронавирусом. С учётом роста количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн рублей.

Ещё одно поручение премьера касается обоснованности цен на ПЦР-тесты для диагностики COVID-19. Федеральной антимонопольной службе предписано до 1 февраля провести соответствующую проверку.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России госпитализировано 9902 человека, что на 8,4% больше, чем в предшествующий день. Выявлено 57 212 новых случаев коронавируса, за это же время полностью выздоровели 25 525 человек. За сутки от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний скончался 681 пациент.

Больше 800 новых случаев подтверждено в Москве (16 094, госпитализированы 1077 человек), Санкт-Петербурге (8451), Московской (6400) и Нижегородской (1358) областях, Якутии (1003), Ханты-Мансийском автономном округе (947), Самарской (863), Ростовской (838) и Свердловской (823) областях, а также в Ставропольском (807) и Краснодарском (805) краях.

По данным оперштаба, вариант «дельта» выявлен в 51,9% случаев COVID-19, штамм «омикрон» другие не доминирующие варианты обнаружены в 48,1% случаев по стране.

За всё время наблюдений в РФ подтверждено 11 044 986 эпизодов коронавируса. 10 000 577 человек выздоровели, 325 433 — скончались.

Также на russian.rt.com Биолог Тоневицкий рассказал, что «омикрон» содержит более 50 мутаций

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что около 5% людей заболевают коронавирусом повторно.

«Мы не можем сказать, что у нас все тотально по три-четыре раза переболевают. 5% максимум, даже при «омикроне» сейчас, заболевают повторно, это небольшой процент», — пояснил он в эфире You-Tube канала «Дайте сказать».

Чуланов отметил, что в эту категорию попадают люди, которые по разным причинам имеют более слабое здоровье и более слабый иммунитет.

В свою очередь, советник президента Центра стратегических разработок, кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий констатировал, что штамм «омикрон» имеет более 50 мутаций, что сокращает инкубационный период, однако теперь вирус предпочитает размножаться в верхних дыхательных путях, а не в лёгких.

«Доминантный «омикрон» содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (коронавируса. — RT), а из них больше десяти — на фрагмент-хищник, которым вирус взаимодействует с клеткой-жертвой», — цитирует Тоневицкого РИА Новости.

По словам специалиста, некоторые мутации повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а другие прячут S-белок «омикрона» от антител, которые образовались после болезни или вакцинации.

«Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК, способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку», — сказал он.

Заявка на амбулаторное применение МИР 19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав заявку на пострегистрационное клиническое исследование в амбулаторном звене лекарства от коронавирусной инфекции «МИР 19» в первые дни после подтверждения диагноза COVID-19.

Этот препарат в конце декабря был включён во временные методические рекомендации Минздрава для применения в условиях стационара. Как отметили в ФМБА, средство успешно используется для терапии пациентов с COVID-19. Лекарство вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.