Биолог Тоневицкий рассказал, что «омикрон» содержит более 50 мутаций

Штамм коронавируса «омикрон» имеет более 50 мутаций, что позволяет ему быстрее проникать в клетки организма. Об этом рассказал советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

«Доминантный «омикрон» содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (COVID-19. — RT), а из них больше десяти — на фрагмент-хищник, которым вирус взаимодействует с клеткой-жертвой», — цитирует Тоневицкого РИА Новости.

Он также уточнил, что некоторые мутации повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».