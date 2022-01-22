Врач Вертиева заявила, что коронавирус может привести к обострению кожных заболеваний

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева сообщила, что инфицирование коронавирусом может вызывать обострение кожных заболеваний.

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространённых синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Другим симптомом коронавируса является крапивница, уточнила Вертиева.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».