Врач Вертиева заявила, что коронавирус может привести к обострению кожных заболеваний

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Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева сообщила, что инфицирование коронавирусом может вызывать обострение кожных заболеваний.
Врач Вертиева заявила, что коронавирус может привести к обострению кожных заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Fuchs

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространённых синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Другим симптомом коронавируса является крапивница, уточнила Вертиева.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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