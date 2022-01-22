Академик РАН Покровский прокомментировал ситуацию с «омикроном» среди детей

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Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с заболеваемостью «омикроном» среди детей.
Академик РАН Покровский прокомментировал ситуацию с «омикроном» среди детей
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Здесь могут иметь значение два фактора. Во-первых, штамм «омикрон» гораздо более заразный, поэтому заболевает в принципе больше людей и создаётся впечатление, что заболевает больше детей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, «омикрон» может отличаться по своим генетическим характеристикам, что позволяет ему проникнуть через иммунную защиту части детей.

Как отметил Покровский, в лечении несовершеннолетних при инфицировании штаммом «омикрон» особенных рекомендаций быть не может.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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