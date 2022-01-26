Минздрав России выпустил памятку для пациентов с лёгкой формой COVID-19

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Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и лёгкой формой течения COVID-19.
Минздрав России выпустил памятку для пациентов с лёгкой формой COVID-19
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Из памятки следует, что привитым или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте на инфекцию и отсутствии симптомов лечение не требуется.

Привитым или переболевшим с симптомами ОРВИ при сохранении температуры выше 38 градусов более двух дней необходимо позвонить 122. При ухудшении состояния — в скорую помощь.

Непривитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить 122 или в поликлинику.

Также в Минздраве заявили, что нельзя самостоятельно назначать антибиотики, это может сделать только специалист.

Ранее правительство России утвердило план дополнительных мер по борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон» и подготовке систем здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. 

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