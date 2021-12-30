RT подвёл итоги работы проектов «Не один на один» и «Дальше действовать будем мы» за год

В 2021 году в рамках проектов «Не один на один» и «Дальше действовать будем мы» около 150 человек получили помощь. RT совместно с ответственными ведомствами оказывал содействие в выдаче российского гражданства, получении жилья, восстановлении в родительских правах. Благодаря финансовой поддержке неравнодушных читателей RT собирались большие суммы средств героям проектов, нуждающимся в медицинской реабилитации. Итоги года и самые яркие истории — в материале RT.

© Фото из личного архива

В 2021 году в проекты RT «Не один на один» и «Дальше действовать будем мы» обратились более 300 человек. Помочь удалось половине из них. Благодаря публикациям RT, а также размещению благотворительных постов в соцсетях героям собирали средства на лечение тяжёлых заболеваний, им выдавали российские паспорта, жильё, матерей восстанавливали в родительских правах, детей возвращали в родные семьи. Освещение уголовных процессов способствовало прекращению дел в отношении невиновных граждан.

«Жизнь налаживается»

МВД в рамках совместного с RT проекта «Не один на один» продолжает помогать оформлять документы обращающимся в проект соотечественникам, желающим получить российское гражданство.

Так, в 2021 году 17 человек стали гражданами РФ, ещё 15 получили разрешительные документы — вид на жительство, разрешение на временное проживание.

Среди них две сестры из Краснодарского края — многодетные матери 26-летняя Мирослава и 30-летняя Анастасия Кривушенко. Девушки родились на Украине, но большую часть жизни прожили в России. На протяжении нескольких лет они не могли оформить российское гражданство — каждый раз не хватало справок.

После обращения в проект «Не один на один» Кривушенко в течение месяца получили российские паспорта.

Мирослава Кривушенко

© Фото из личного архива

«Моя жизнь понемногу меняется, — рассказывает RT Мирослава. — Сейчас мы с мужем занимаемся заменой свидетельств о рождении детей. Я наконец-то обратилась в больницу и пройду обследование. Жизнь налаживается! Теперь я могу оформить материнский капитал, в следующем, 2022 году мы планируем постройку дома. Мы очень рады, что у нас теперь есть такая возможность. Ещё раз огромное спасибо за то, что вы для меня сделали!»

Анастасия Кривушенко получила паспорт следом за сестрой. Девушка признаётся, что сначала не верила, что её вопрос может решиться, но всё равно написала в проект.

Анастасия Кривушенко

© Фото из личного архива

«Если бы не вы, я бы ещё долго ходила по замкнутому кругу. Теперь, когда мне выдали паспорт, я стала увереннее себя чувствовать. В первую очередь наконец-то почувствовала себя человеком. В планах — приобрести своё жильё, чтобы жить под своей крышей с детками», — говорит девушка.

«Всё было очень непросто»

В редакцию также приходили письма с просьбами помочь получить полагающееся по закону жильё. В результате сотрудничества RT с Генпрокуратурой в этом году четыре семьи были обеспечены квартирами.

В конце ноября в жилищных правах восстановили жительницу Петрозаводска, сироту, 27-летнюю Нонну Чернявскую. Девушка в одиночку воспитывает несовершеннолетнюю дочь, страдающую от заболевания опорно-двигательного аппарата.

Шесть лет она дожидалась предоставления квартиры, но очередь практически не двигалась. После вмешательства в дело прокуратуры ей в кратчайшие сроки выделили жильё.

Нонна Чернявская

© Фото из личного архива

«Всё было очень непросто, — вспоминает Нонна. — Состоялось два суда, на которых прокуратура представляла мои интересы. Мы их выиграли, и я получила свою заветную квартиру, в которую въехала через пять дней после того, как мне выдали ключи. Когда вы первый раз обо мне написали, я была на съёмной квартире, без работы, с чужими долгами, теперь, слава богу, есть уже своё жильё, которое я потихоньку обустраиваю. Есть работа, всё налаживается».

По словам Нонны, Новый год они с дочкой планируют отметить дома.

«Перед праздником мы съездим в посёлок Чална недалеко от Петрозаводска в резиденцию Деда Мороза, — рассказывает девушка. — А 31 декабря обязательно сходим на ёлку в центре города. Потом будем вдвоём отмечать Новый год в нашей новой квартире».

О своём жилье также мечтают пенсионеры 74-летний Виктор Мартьянович и 67-летняя Вера Евгеньевна Вальчуки, переехавшие из Одессы в Москву.

Женщина обратилась в проект весной и рассказала, что не может оформить вид на жительство.

© Фото из личного архива

После запроса RT в МВД Вере Евгеньевне помогли с подачей бумаг, а затем выдали документ.

Кроме того, выяснилось, что Виктор Мартьянович, много лет проработавший штурманом на флоте в Арктическом морском пароходстве, не получил положенную ему по закону квартиру.

В Генпрокуратуре взяли этот вопрос на контроль, после чего пенсионера восстановили в жилищной очереди.

«Наша жизнь очень изменилась, — рассказывает Вера Евгеньевна. — Со мной на связи прокуратура города Тикси. На днях должны решить вопрос о переводе Виктора Мартьяновича в категорию «инвалиды». Очень надеюсь, что наш вопрос с сертификатом решится. В то, что нас в очереди восстановили, я, кажется, до сих пор не верю. Виктор Мартьянович чувствует себя временами не очень. Зима, на улицу не выходим. Нам непросто, но мы рады, что сейчас живём в России. Это моя родина. Все родные рядом, это очень важно. Что было бы, если бы сейчас мы находились на Украине? Даже подумать страшно. Так что живём, надеемся на лучшее и готовимся к Новому году. А желание под ёлочкой будет о здоровье Виктора Мартьяновича и встретить когда-нибудь Новый год в своей квартире».

Помогли в трудный момент

В рамках благотворительного проекта «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ) за год было собрано более 15 млн рублей. Читатели помогли 107 нуждавшимся, обратившимся в редакцию.

Так, в марте в проект написала 35-летняя Гульсина Даминова из Башкортостана. Девушка упала с дерева во время пикника. У неё диагностировали перелом 12-го грудного позвонка со сдавлением спинного мозга. Было сделано три операции после чего требовалась дорогостоящая реабилитация, на которую у семьи не было средств. Подписчики ДДБМ помогли девушке.

Гульсина Даминова

© Фото из личного архива

«Я хочу поблагодарить фонд помощи «Дальше действовать будем мы», его организатора Маргариту Симоньян и весь коллектив за поддержку, — говорит Гульсина. — Спасибо большое говорю от чистого сердца. Вы откликнулись на мою просьбу и помогли в трудный момент. Вы не пожалели сил и времени для меня. Я искренне благодарю вас за это. Хочу поблагодарить всех людей, которые не остались равнодушными к моей проблеме. Я стала ещё сильнее и увереннее в своей цели встать на ноги. Дальше меня ещё ждут реабилитации».

19-летнему спортсмену из Самарской области Илье Рудольфу ДДБМ помогает собирать средства не первый год.

© Фото из личного архива

В 2017 году молодой человек получил тяжёлую травму на новогодних соревнованиях по самбо. После неё Илья учился самостоятельно дышать, прошёл через пять операций в НИИ им. Бурденко и множество курсов реабилитации. Через два года установленная в шею конструкция начала разрушаться.

За очередную операцию взялись специалисты ЦКБ РАН. Как и Гульсине, ему была необходима реабилитация в медицинском центре. Кроме того, потребовался ремонт в квартире: перепланировка, расширение дверных проёмов, так как после травмы парень передвигается на коляске. По словам матери молодого человека Натальи, читателями ДДБМ была собрана огромная сумма — больше миллиона рублей.

«Мне просто не верится, что сейчас мой сын может жить полноценной жизнью, — радуется Наталья. — Теперь есть куда вернуться, есть крыша над головой. Это самое главное. Вся наша семья благодарит Маргариту Симоньян, проект «Дальше действовать будем мы». Спасибо огромное за своевременно оказанную помощь, за отзывчивость к чужому горю. И примите от нас самые искренние поздравления с Новым годом».

Жителю города Тобольска десятилетнему Тимофею Дыкину ДДБМ помог со сбором средств на прохождение реабилитации в тюменском коррекционном центре «Софья».

У мальчика диагностирован атипичный аутизм, он также страдает от самоагрессии: во время вспышек гнева кусает свои руки, кричит и бегает по дому. В родном городе не оказалось специалистов, готовых взяться за его восстановление, поэтому семья собирала средства на реабилитацию в других городах.

© Фото из личного архива

«Проект помог Тимофею пройти реабилитацию, которая необходима ему как воздух, — объясняет мать мальчика Олеся. — После каждого курса ребёнок чему-то учится, познаёт. Конечно, ещё очень много проблем, много вопросов, которые нужно решить, над чем работать. Но мы не останавливаемся, и за это вам огромное спасибо. За участие в нашей жизни».