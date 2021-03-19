RT помог уроженке Челябинской области получить ВНЖ и восстановиться в очереди на жильё

Героиня публикации RT, 66-летняя Вера Вальчук, смогла оформить вид на жительство. В советские годы семья Веры Евгеньевны переехала из Челябинской области в Днепропетровскую по распределению, после распада СССР женщина получила украинский паспорт. Её супруг, 74-летний инвалид I группы Виктор Вальчук, оформил гражданство России. Он работал штурманом в Арктическом морском пароходстве в Якутии и имел право на получение жилья. Но после того, как из-за тяжёлого заболевания выехал на лечение в Москву, его сняли с очереди. В январе женщина обратилась в редакцию RT и рассказала, что у неё не принимают документы на гражданство из-за заламинированного свидетельства о рождении. После запроса RT в МВД и Генпрокуратуру ей оказали необходимую помощь в получении ВНЖ, а также предписали восстановить пенсионеров в очереди на жильё.

© Фото из личного архива

МВД России и Генпрокуратура РФ в рамках проекта RT «Не один на один» помогли семье пенсионеров из Одессы получить вид на жительство (ВНЖ) и восстановиться в очереди на получение жилья.

Два месяца назад уроженка Челябинской области Вера Евгеньевна Вальчук написала в редакцию RT письмо о том, что ей не удаётся подать документы на ВНЖ.

В миграционном центре в Сахарове у неё не принимали свидетельство о рождении, так как оно было заламинировано. Требовалась копия заверенного документа. При этом нотариусы отказывались подтверждать его подлинность, ссылаясь на закон, который запрещал визировать ламинированные документы.

Женщине не без труда удалось получить дубликат свидетельства о рождении в архиве города Копейска, но заявление у неё всё равно не приняли из-за отсутствия в документе отчества.

RT связался с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве с просьбой помочь женщине. Веру Евгеньевну пригласили на приём и помогли подать документы. Неделю назад она получила ВНЖ и уже сделала постоянную регистрацию.

Сняли с учёта

Однако это была не единственная проблема пенсионеров. Несколько лет назад Вальчуков сняли с очереди на получение жилья.

© Фото из личного архива

Муж Веры Евгеньевны Виктор Мартьянович — россиянин. Он много лет проработал штурманом на флоте в Арктическом морском пароходстве в посёлке Тикси в Якутии, а в начале 2000-х вышел на пенсию. Собственной квартиры у него не было, семья проживала в общежитии пароходства.

Узнав о ФЗ №125 от 25 октября 2002 года «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», он подал документы на получение субсидии и был поставлен на очередь.

В марте 2005 года Вальчук получил письмо от главы Булунского улуса (Республика Саха (Якутия), в котором сообщалось, что он зарегистрирован в списке очередников под номером 211.

Однако через два года выяснилось, что его очередь не только не продвинулась, но увеличилась.

В ответе из Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края на имя Вальчука написано, что в общей очереди пенсионеров по Республике Саха (Якутия) он стоял уже под номером 4686.

В сентябре 2010 года у Виктора Мартьяновича случился инсульт, а затем инфаркт. Врачам удалось его спасти, но он перестал ходить и говорить. Специалисты рекомендовали постоянно наблюдаться в одной из московских клиник.

Из-за того, что мужчина уехал лечиться в Москву, его сняли с регистрационного учёта граждан, имеющих право на жилищный сертификат. Так пенсионер остался без жилья.

Сейчас Вальчуки снимают квартиру в Москве и живут на одну пенсию Виктора Мартьяновича.

В ответе из Администрации МО «Булунский улус (район)» РС (Якутия) от 2014 года отмечается, что Вальчук был снят с очереди на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с тем, что им не был представлен полный пакет документов, а также в связи с тем, что на данный момент он прописан в Москве.

«Летом мы жили в Одессе, чтобы побыть на море, а зимой проходили реабилитацию в Москве, — рассказывает Вера Евгеньевна. — Но, начиная с 2014 года, ситуация на Украине становилась всё хуже и хуже. Конечно, мы понимали, что надо уезжать, но никак не могли принять окончательное решение. И вот карантин решил за нас. После того, как мы не смогли выехать из России, Виктор Мартьянович чётко мне дал понять, что больше никуда не поедет. Завтра мне исполняется 67 лет, а мужу в апреле 75 и в этом возрасте мы начинаем жизнь с чистого листа без жилья, без вещей и каких-либо сбережений. 11 лет болезни забрали всё».

Ситуация на контроле

RT направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой по возможности восстановить право Виктора Вальчука на обеспечение жильём.

Как сообщили в прокуратуре Республики Саха (Якутия), сотрудники надзорного ведомства приняли меры для защиты жилищных прав инвалида. Так, прокуратура Булунского района проверила законность действий администрации МО «Булунский улус (район)», которая сняла Вальчука с учёта граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

«Такое решение чиновников, как установила прокуратура, явилось преждевременным и необоснованным. В 2014 году администрация МО «Булунский улус (район)» приняла решение о снятии Вальчука В.М. с учёта, но причины его выезда в другой регион оставила без внимания», — заявили в ведомстве.

15 марта 2021 года прокуратурой Булунского района главе МО «Булунский улус (район)» внесено представление, по итогам его рассмотрения принято решение о восстановлении Вальчука в сводном списке участников программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем для желающих выехать из районов Крайнего Севера» по категории «пенсионеры».

«Ситуация с фактическим предоставлением жилья инвалиду находится на особом контроле и.о. прокурора Республики Саха (Якутия) Айдара Иванова», — отметили в надзорной инстанции.

По словам Веры Вальчук, с ней связались представители прокуратуры и объяснили, что в администрацию города Тикси нужно отправить заявление о постановке на учёт на 2022 год. После того, как оно будет утверждено, пенсионеры предоставят прочие документы, чтобы восстановиться в очереди.

«Меня переполняют чувства, — делится эмоциями Вера Евгеньевна. — Сижу на кухне, читаю ответ, что нас восстановят в очереди на жильё и слёзы льются градом. Сейчас вот Виктор Мартьянович проснётся, позовёт меня помочь ему одеться, и я его порадую новостью. Потом сделаем упражнения и будем пить чай. В этом году мы отмечаем 48 лет совместной жизни. Низкий поклон всем, кто нам помог, а также RT за всё, что вы сделали и делаете. Благодаря вашей помощи я получила ВНЖ, прописалась и теперь без страха могу находиться в России. Раньше каждые три месяца надо было выезжать из страны. А если ещё Виктор Мартьянович получит жильё, для него это будет стимул жить дальше. Он и так у меня боец и никогда не падает духом, а тут появится ещё больше сил».