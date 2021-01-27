Уроженка Челябинской области подала документы на вид на жительство после обращения в RT

Гражданка Украины и уроженка Челябинской области, 66-летняя Вера Вальчук, несколько раз в течение полугода пыталась подать документы на российский вид на жительство. Сначала ей отказали, так как её ветхое свидетельство о рождении было заламинировано. Когда она предоставила запрошенный в ЗАГСе дубликат, его вновь не приняли, так как в документе не было указано отчество. Пенсионерка обратилась в проект RT «Не один на один», после чего с ней связались сотрудники миграционного ведомства, пригласили на приём и помогли решить проблему. Теперь женщина сможет получить вид на жительство.

© Фото из личного архива

Вера Евгеньевна родилась в городе Копейске Челябинской области. Затем семья переехала в Пермский край, а в 1970 году отца Веры Евгеньевны, который был горноспасателем, пригласили на новую шахту в Днепропетровскую область. Так семья оказалась на Украине.

После окончания школы Вера Евгеньевна поступила в Одесский национальный морской университет, но не окончила его — вышла замуж.

«Мой муж Виктор Мартьянович — коренной одессит, — рассказывает Вальчук. — В 1985 году его пригласили работать штурманом на флоте в Арктическое морское пароходство в посёлок Тикси в Якутии. В то время там располагалась основная база. В 1990-е пароходство начали расформировывать, и его перевели на Дальний Восток. Мы переехали в город Находка и снимали там квартиру».

Тогда же мужу Веры Евгеньевны удалось оформить российское гражданство, а сама она получить паспорт РФ не смогла, ей выдали украинский.

Проработав 18 лет в Арктическом пароходстве, Виктор Вальчук встал в очередь на получение субсидии для приобретения жилья по программе переселения из районов Крайнего Севера.

Однако в сентябре 2010 года в семье Вальчук случилась беда. Виктор Мартьянович ушёл в рейс на пароходе, и в море у него случился инсульт.

«Полгода мы с ним добирались с Дальнего Востока до Москвы, потому что сложно было транспортировать парализованного человека. Он был абсолютно никакой, — рассказывает Вера Евгеньевна. — Нас тогда очень поддержала компания, в которой он работал. Помогли нам попасть на лечение в санаторий. В Москве мы сняли жильё, знакомые нас временно зарегистрировали. Оформили мужу пенсию. Он инвалид I группы. Не ходит совсем, только с моей помощью, и практически не говорит. Я за ним постоянно ухаживаю».

Из-за болезни Виктора Мартьяновича семье пришлось уехать с Крайнего Севера, в результате чего его сняли с регистрационного учёта граждан, имеющих право на жилищную субсидию. Так пенсионер остался без жилья.

В Москве Вальчуки снимают квартиру. Там же живёт их сын — гражданин России. Вместе с женой он воспитывает ребёнка. Своего жилья у молодого человека тоже нет. Как и родители, он живёт по временной регистрации.

Ламинированное свидетельство

Когда Вера Евгеньевна в первый раз попробовала подать документы на разрешение на временное проживание, ей в миграционном ведомстве в Сахарове посоветовали сразу получать вид на жительство (ВНЖ).

© Фото из личного архива

«Для подачи на ВНЖ нужна была постоянная регистрация, которой у меня не было, — объясняет Вальчук. — Потом всё-таки выяснилось, что я могу оформить ВНЖ, так как родилась в России. Мы подали документы через электронную запись в миграционный центр в Сахарове, но они вернулись обратно. Меня попросили предоставить копию заверенного свидетельства о рождении, так как оригинал документа был ламинирован».

По словам Вальчук, свидетельство о рождении было ветхим, поэтому несколько лет назад ей предложили его заламинировать.

«Тогда ещё не действовал закон о том, что ламинировать документы нельзя», — говорит женщина. — В итоге теперь нотариусы отказываются заверять копию свидетельства».

Семья запросила у ЗАГСа города Копейска дубликат документа.

Женщина повторно заплатила 350 рублей и получила документ в одном из ЗАГСов Москвы. В архивах Копейска сохранилась информация о регистрации Веры Евгеньевны, однако записана она была без отчества. Поэтому в дубликате этой информации также не было.

Этот документ она повторно подала в миграционный центр, но опять получила отказ из-за отсутствия отчества.

Отчаявшись, женщина обратилась в проект «Не один на один». RT связался с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве и попросил помочь Вере Евгеньевне. Её пригласили на приём и помогли подать заявление на ВНЖ.

«Всё прошло замечательно. Очень внимательно и доброжелательно отнеслись к нам. Документы проверили очень тщательно, добавили то, чего не хватало. Теперь нужно следить, когда будет готов документ, надеюсь, пройду проверку. И очень хорошо, что не пришлось ехать в Сахарово. Спасибо огромное. Даже трудно подобрать слова, чтобы выразить мою благодарность. Она бесконечна», — сказала женщина.