Сироту из Карелии обеспечили жильём после запроса RT в прокуратуру

Героиня публикаций RT из Петрозаводска Нонна Чернявская получила положенную ей по закону квартиру. Девушка, от которой сразу после рождения отказалась мать, последние шесть лет стояла в очереди на жильё, но та практически не двигалась. После запроса RT в прокуратуру Республики Карелия вопрос восстановления её прав был взят на контроль. Благодаря поддержке надзорного ведомства Чернявская выиграла два суда, и на днях ей выдали ключи от квартиры. В ближайшее время она вместе со своей несовершеннолетней дочерью переедет из съёмного жилья в собственное.

© РИА Новости / Алексей Куденко, фото из личного архива

В Карелии благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены жилищные права 27-летней сироты Нонны Чернявской.

«С целью реализации предусмотренных законом жилищных прав сироты прокуратурой города в суд был направлен иск с требованием обязать администрацию Петрозаводского городского округа предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения на территории округа. 22 ноября 2021 года между администрацией Петрозаводского городского округа и девушкой подписан договор найма жилого помещения. Заявительнице предоставлена однокомнатная квартира, отвечающая установленным требованиям», — сообщили RT в надзорном ведомстве.

Как рассказала RT Чернявская, она уже получила ключи.

«Спасибо вам огромное за помощь в моём деле. Я очень рада и не думала, что так быстро дадут квартиру, — делится эмоциями Нонна. — Судебная очередь была 15 человек. Прокуратура мне помогла, представляла мои интересы в судах».

По словам девушки, квартира находится в старом доме, расположенном рядом со школой, где учится её дочь Зарина. У девочки заболевание опорно-двигательного аппарата, и Нонна предоставила в администрацию медицинские документы, а также справку из школы, чтобы квартира была поближе к учебному заведению.

«Это вторичное жильё, — рассказывает Нонна. — Однокомнатная квартира, всего 29,1 кв. м. Требуется ремонт, потому что сейчас в ней только обои поклеили, поставили новую ванну и газовую колонку. Сантехника осталась старая. Но всё равно теперь будет в финансовом плане полегче — за съёмное жильё я плачу 15 тыс. Потихоньку перевожу вещи. По возможности закупила, что могла, из мебели. Надеюсь, вскоре туда уже окончательно перееду».

Предоставленная квартира будет относиться к муниципальному фонду пять лет, а затем у девушки появится возможность приватизировать её.

«В квартире есть долги по коммунальным услугам, но, как мне объяснили в администрации, с момента заключения договора у меня будут новые счета и задолженности ко мне никак не будут относиться. При подписании в документе были зафиксированы показания счётчиков на момент передачи мне ключей», — говорит Чернявская.

Выиграла два суда

Как ранее писал RT, Нонна родилась в Белоруссии. Мать отказалась от неё сразу после рождения. Девочку воспитывала бабушка, а когда она умерла, Нонну взяла на попечение её тётя, проживающая в Карелии. Она помогла племяннице оформить российское гражданство и воспитывала её до 18 лет. Потом девушка устроилась на работу, переехала на съёмное жильё, родила дочь Зарину. Врачи диагностировали у девочки врождённый вывих правого бедра. Вместе с матерью она полгода лежала в больнице. Носила шину Кошля на распорках, но лечение не помогло. Зарина находится на учёте в поликлинике по своему заболеванию.

В 2014 году мать Нонны официально лишили родительских прав, и суд признал факт утраты девушкой попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. С октября 2015-го Чернявская стояла в очереди на обеспечение жильём в статусе сироты по Прионежскому муниципальному району, где она на тот момент проживала. По словам Нонны, очередь практически не двигалась, на что она пожаловалась в администрацию. Там ей посоветовали перейти в городскую мэрию, так как там якобы быстрее выдавали квартиры. Однако при переходе в другую очередь Нонна оказалась в самом её конце.

Затраты на оплату съёмного жилья сироте не компенсировали из-за отсутствия соответствующего закона на региональном уровне. Временное жильё администрация также не предоставляла.

RT направил запрос в прокуратуру Республики Карелия с просьбой оказать содействие Чернявской в получении положенного ей по закону жилья.

Прокуратура города Петрозаводска провела проверку соблюдения жилищных прав сироты. Как ранее сообщали в надзорном ведомстве, Чернявская с октября 2019-го состояла в списке на предоставление жилого помещения специализированного жилфонда на территории Петрозаводского городского округа под номером 223 в статусе сироты.

В феврале этого года она обратилась в Министерство социальной защиты Республики Карелия с заявлением об оказании ей адресной социальной помощи для покупки жилья, но ей было отказано.

Прокуратура направила иск с требованием обязать администрацию Петрозаводского городского округа предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения на территории округа. В июне 2021 года требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Однако администрация подала апелляцию на это решение и вновь проиграла. Верховный суд Республики Карелия признал за Чернявской право на внеочередное жильё после чего с девушкой был подписан соответствующий договор.