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«Теперь будет полегче»: сироту из Карелии обеспечили жильём после запроса RT в прокуратуру

Бюрократия и право

25 ноября 2021, Александра Ермакова

Героиня публикаций RT из Петрозаводска Нонна Чернявская получила положенную ей по закону квартиру. Девушка, от которой сразу после рождения отказалась мать, последние шесть лет стояла в очереди на жильё, но та практически не двигалась. После запроса RT в прокуратуру Республики Карелия вопрос восстановления её прав был взят на контроль. Благодаря поддержке надзорного ведомства Чернявская выиграла два суда, и на днях ей выдали ключи от квартиры. В ближайшее время она вместе со своей несовершеннолетней дочерью переедет из съёмного жилья в собственное.

  • © РИА Новости / Алексей Куденко, фото из личного архива

В Карелии благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены жилищные права 27-летней сироты Нонны Чернявской.

«С целью реализации предусмотренных законом жилищных прав сироты прокуратурой города в суд был направлен иск с требованием обязать администрацию Петрозаводского городского округа предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения на территории округа. 22 ноября 2021 года между администрацией Петрозаводского городского округа и девушкой подписан договор найма жилого помещения. Заявительнице предоставлена однокомнатная квартира, отвечающая установленным требованиям», — сообщили RT в надзорном ведомстве.

Как рассказала RT Чернявская, она уже получила ключи.

«Спасибо вам огромное за помощь в моём деле. Я очень рада и не думала, что так быстро дадут квартиру, — делится эмоциями Нонна. — Судебная очередь была 15 человек. Прокуратура мне помогла, представляла мои интересы в судах».

По словам девушки, квартира находится в старом доме, расположенном рядом со школой, где учится её дочь Зарина. У девочки заболевание опорно-двигательного аппарата, и Нонна предоставила в администрацию медицинские документы, а также справку из школы, чтобы квартира была поближе к учебному заведению.

«Это вторичное жильё, — рассказывает Нонна. — Однокомнатная квартира, всего 29,1 кв. м. Требуется ремонт, потому что сейчас в ней только обои поклеили, поставили новую ванну и газовую колонку. Сантехника осталась старая. Но всё равно теперь будет в финансовом плане полегче — за съёмное жильё я плачу 15 тыс. Потихоньку перевожу вещи. По возможности закупила, что могла, из мебели. Надеюсь, вскоре туда уже окончательно перееду».

Предоставленная квартира будет относиться к муниципальному фонду пять лет, а затем у девушки появится возможность приватизировать её.

«В квартире есть долги по коммунальным услугам, но, как мне объяснили в администрации, с момента заключения договора у меня будут новые счета и задолженности ко мне никак не будут относиться. При подписании в документе были зафиксированы показания счётчиков на момент передачи мне ключей», — говорит Чернявская.

Выиграла два суда

Как ранее писал RT, Нонна родилась в Белоруссии. Мать отказалась от неё сразу после рождения. Девочку воспитывала бабушка, а когда она умерла, Нонну взяла на попечение её тётя, проживающая в Карелии. Она помогла племяннице оформить российское гражданство и воспитывала её до 18 лет. Потом девушка устроилась на работу, переехала на съёмное жильё, родила дочь Зарину. Врачи диагностировали у девочки врождённый вывих правого бедра. Вместе с матерью она полгода лежала в больнице. Носила шину Кошля на распорках, но лечение не помогло. Зарина находится на учёте в поликлинике по своему заболеванию.

В 2014 году мать Нонны официально лишили родительских прав, и суд признал факт утраты девушкой попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. С октября 2015-го Чернявская стояла в очереди на обеспечение жильём в статусе сироты по Прионежскому муниципальному району, где она на тот момент проживала. По словам Нонны, очередь практически не двигалась, на что она пожаловалась в администрацию. Там ей посоветовали перейти в городскую мэрию, так как там якобы быстрее выдавали квартиры. Однако при переходе в другую очередь Нонна оказалась в самом её конце.

Затраты на оплату съёмного жилья сироте не компенсировали из-за отсутствия соответствующего закона на региональном уровне. Временное жильё администрация также не предоставляла.

RT направил запрос в прокуратуру Республики Карелия с просьбой оказать содействие Чернявской в получении положенного ей по закону жилья.

Прокуратура города Петрозаводска провела проверку соблюдения жилищных прав сироты. Как ранее сообщали в надзорном ведомстве, Чернявская с октября 2019-го состояла в списке на предоставление жилого помещения специализированного жилфонда на территории Петрозаводского городского округа под номером 223 в статусе сироты.

В феврале этого года она обратилась в Министерство социальной защиты Республики Карелия с заявлением об оказании ей адресной социальной помощи для покупки жилья, но ей было отказано.

Прокуратура направила иск с требованием обязать администрацию Петрозаводского городского округа предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения на территории округа. В июне 2021 года требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Однако администрация подала апелляцию на это решение и вновь проиграла. Верховный суд Республики Карелия признал за Чернявской право на внеочередное жильё после чего с девушкой был подписан соответствующий договор.

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